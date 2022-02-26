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Folha de São Paulo

Douglas Silva diz que Arthur 'parece um imbecil' após briga no "BBB"

Brothers trocaram farpas ao falarem sobre estratégia para o Paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:22

Arthur e Douglas Silva discutem no BBB 22
Arthur e Douglas Silva discutem no BBB 22 Crédito: Globo
Arthur Aguiar e Douglas Silva trocaram farpas na madrugada desta sexta (26) no Big Brother Brasil 22. O ator se mostrou irritado ao ver DG e Pedro Scooby fazendo brincadeiras enquanto eles falavam sobre as estratégias para a formação do Paredão deste domingo (27).
"Mano, eu estou pensando em vocês. Eu já estou no Paredão. Para mim, é indiferente", afirmou Arthur. "Não é não querer. Tu é muito...", respondeu Douglas sem completar a frase.
Na sequência, Arthur disse que o ator só se preocupa com o jogo quando está na mira para ir para a berlinda. "Você só acredita quando tu tá lá, que é igual da última vez. Você só começou a se movimentar quando você foi para o Paredão."
"Calma, calma, calma. Se eu estou conversando com você não é se eu quero ou não", rebateu DG. "Se você não quer, não quer", interrompeu Arthur Aguiar. "Não quero. É isso. Tu botou na sua cabeça e está tudo certo... Obrigado pela tua estratégia. Agradeço muito e é isso", ironizou Douglas Silva.
Paulo André comentou que os dois pareciam crianças. "Não é. Eu que pareço criança?", questionou Douglas Silva. "Tu está sempre certo", disse Arthur Aguiar.
Após Arthur sair do quarto, DG se mostrou ainda mais irritado com o colega. "O moleque parece um imbecil", disse.

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