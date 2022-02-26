Douglas Silva diz que Arthur 'parece um imbecil' após briga no "BBB"

Arthur Aguiar e Douglas Silva trocaram farpas na madrugada desta sexta (26) no Big Brother Brasil 22. O ator se mostrou irritado ao ver DG e Pedro Scooby fazendo brincadeiras enquanto eles falavam sobre as estratégias para a formação do Paredão deste domingo (27).
"Mano, eu estou pensando em vocês. Eu já estou no Paredão. Para mim, é indiferente", afirmou Arthur. "Não é não querer. Tu é muito...", respondeu Douglas sem completar a frase.
Na sequência, Arthur disse que o ator só se preocupa com o jogo quando está na mira para ir para a berlinda. "Você só acredita quando tu tá lá, que é igual da última vez. Você só começou a se movimentar quando você foi para o Paredão."
"Calma, calma, calma. Se eu estou conversando com você não é se eu quero ou não", rebateu DG. "Se você não quer, não quer", interrompeu Arthur Aguiar. "Não quero. É isso. Tu botou na sua cabeça e está tudo certo... Obrigado pela tua estratégia. Agradeço muito e é isso", ironizou Douglas Silva.
Paulo André comentou que os dois pareciam crianças. "Não é. Eu que pareço criança?", questionou Douglas Silva. "Tu está sempre certo", disse Arthur Aguiar.
Após Arthur sair do quarto, DG se mostrou ainda mais irritado com o colega. "O moleque parece um imbecil", disse.