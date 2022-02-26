Douglas Silva diz que Arthur 'parece um imbecil' após briga no "BBB"

Arthur e Douglas Silva discutem no BBB 22 Crédito: Globo

Arthur Aguiar e Douglas Silva trocaram farpas na madrugada desta sexta (26) no Big Brother Brasil 22. O ator se mostrou irritado ao ver DG e Pedro Scooby fazendo brincadeiras enquanto eles falavam sobre as estratégias para a formação do Paredão deste domingo (27).

"Mano, eu estou pensando em vocês. Eu já estou no Paredão. Para mim, é indiferente", afirmou Arthur. "Não é não querer. Tu é muito...", respondeu Douglas sem completar a frase.

Na sequência, Arthur disse que o ator só se preocupa com o jogo quando está na mira para ir para a berlinda. "Você só acredita quando tu tá lá, que é igual da última vez. Você só começou a se movimentar quando você foi para o Paredão."

"Calma, calma, calma. Se eu estou conversando com você não é se eu quero ou não", rebateu DG. "Se você não quer, não quer", interrompeu Arthur Aguiar. "Não quero. É isso. Tu botou na sua cabeça e está tudo certo... Obrigado pela tua estratégia. Agradeço muito e é isso", ironizou Douglas Silva.

Paulo André comentou que os dois pareciam crianças. "Não é. Eu que pareço criança?", questionou Douglas Silva. "Tu está sempre certo", disse Arthur Aguiar.