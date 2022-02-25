Sextou! Funcionários de loja de material de construção no ES viralizam com vídeo

Funcionários de loja de material de construção viralizam com vídeo Crédito: Reprodução @redeconstruir_es

Um vídeo com funcionários de uma rede de material de construção está dando o que falar nas redes sociais. Simulando uma banda de forró - usando os produtos vendidos na loja como se fossem instrumentos -, a postagem dos funcionários da Rede Construir brinca dizendo que as ofertas continuam bombando na loja.

O vídeo, que conta com mais de 77 mil visualizações, viralizou no Instagram. "Já assisti cinco vezes", disse um seguidor. Outro comentou que ficou top demais. Já uma seguidora escreveu: "Queria trabalhar num lugar assim, com esse clima".

A repercussão é tão grande que até o ator e apresentador Fábio Porchat publicou o vídeo em seu perfil. "Desculpa mas esse é o único vídeo possível para animar a sua sexta-feira hahahaha", escreveu o comediante.

No Twitter o vídeo também foi compartilhado e diversos internautas comentaram a brincadeira.