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Tá bombando

Sextou! Funcionários de loja de material de construção no ES viralizam com vídeo

O vídeo, que conta com mais de 77 mil visualizações, viralizou no Instagram. O ator e apresentador Fábio Porchat também publicou o vídeo em seu perfil

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:30

Funcionários de loja de material de construção viralizam com vídeo
Funcionários de loja de material de construção viralizam com vídeo Crédito: Reprodução @redeconstruir_es
Um vídeo com funcionários de uma rede de material de construção está dando o que falar nas redes sociais. Simulando uma banda de forró - usando os produtos vendidos na loja como se fossem instrumentos -, a postagem dos funcionários da Rede Construir brinca dizendo que as ofertas continuam bombando na loja. 
O vídeo, que conta com mais de 77 mil visualizações, viralizou no Instagram. "Já assisti cinco vezes", disse um seguidor.  Outro comentou que ficou top demais. Já uma seguidora escreveu: "Queria trabalhar num lugar assim, com esse clima".
A repercussão é tão grande que até o ator e apresentador Fábio Porchat publicou o vídeo em seu perfil. "Desculpa mas esse é o único vídeo possível para animar a sua sexta-feira hahahaha", escreveu o comediante. 
No Twitter o vídeo também foi compartilhado e diversos internautas comentaram a brincadeira.  

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