Jade Mijon? Web e próprio irmão de Jade fazem memes de xixi nas calças

Jade faz xixi nas calças no "BBB 22" e vira meme Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de ter sido desclassificada da Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) por ter feito xixi nas calças, Jade Picon virou "Jade Mijon" nas redes sociais. Esse termo disputou espaço entre os assuntos mais comentados do Twitter junto com outros bem importantes como a guerra que ocorre na Ucrânia.

O próprio Léo Picon, irmão da influenciadora, entrou na brincadeira e não perdeu tempo. "O Brasil já ouviu o peido da Jade e hoje viu ela mijando nas calças. Como é da hora ser irmão mais velho", publicou.

A internet foi à loucura e criou vários memes sobre o incidente. "Nunca pensei que veria Jade Picon com o cabelo mais acabado que o meu, peidando em rede nacional e agora mijando na calça. Que ano", disse uma seguidora. "Sério que já subiu nos Trends? Jade Mijon", brincou outro.

A própria Jade se divertiu com a situação assim que voltou à sede após a prova. "Não acredito que fiz xixi nas calças", gritou ela para a casa toda. Após ter um escape de xixi, a própria participante, rindo, disse o que estava acontecendo e saiu da zona de prova.

Foi Laís, parceira dela na etapa, quem a ajudou a colocar as suas roupas para lavar ao chegar na casa. "Preciso ir ao banheiro de novo", disse a influenciadora momentos depois de sair dele.

Paulo André e Pedro Scooby venceram a Prova do Líder na manhã desta sexta-feira (25). Ao ganharem, PA e Scooby ainda fizeram algumas flexões para mostrar que estavam bem na prova.

Na volta para a sede, ambos foram recebidos com muito calor por Douglas e pelos demais participantes. "Eu estava muito forte", disse Scooby. "E eu só não verbalizei, mas estava morrendo de vontade de ir ao banheiro", confidenciou PA.

Depois de Jade Piton, Jade Peidon agora veio a Jade Mijon kkkkkk#BBB22



pic.twitter.com/71Lr8HtCbO — Mah! Influência 😈 (@EitxaBrasil) February 25, 2022

O Brasil já ouviu o peido da Jade e hoje viu ela mijando nas calças 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂



Como é daora ser irmão mais velho e ver essas coisas



Bom dia — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) February 25, 2022

Se Laís está triste o Brasil está feliz #BBB22 obrigada Jade Mijon 🙏🏻 https://t.co/o9YtnYR27o — 🌸 barbie de chinela 🌸 (@brenamuniz_) February 25, 2022

Sério que subiu nos Trends? kkkkkkkkkk Jade Mijon🗣️🗣️🗣️#BBB22 PA e Scooby / Arthur e Lucas / Tadinha da Jade / Resistência #ProvaDoLider pic.twitter.com/PSV4qe1ktH — 𝑻𝒖𝒕𝒖𝒛𝒊𝒏𝒉𝒐✨🐺 (@TutuBBB22) February 25, 2022

Jade mijon>> jade peidon>> jade piton>> jade picão>> jade picon



Pra quem não sabe a sequência pic.twitter.com/BBY8nKxZLe — boss bitch do #bbb22 (@lucasbdear) February 25, 2022

Jade entregando fofoca, jogo, rivalidade e romance e memes... é sobre isso! #BBB22



Jade Mijon / prova de resistência #ProvaDoLider PA e Scooby

Jade e Laís pic.twitter.com/cAwRkJ8mIl — PÃÃFAIZERR 🌵 🐬 🌪 🐺 (@AlbericoRangel) February 25, 2022