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Whindersson se desculpa com pai de Luísa Sonza por comentários negativos sobre mãe de cantora

Valdenice Nunes disse não aprovar nem Luísa nem Maria Lina em podcast
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 12:07

Whindersson se desculpa com pai de Luísa Sonza
Whindersson se desculpa com pai de Luísa Sonza Crédito: Instagram/@lucianoalves19/@whinderssonnunes
Uma confusão tem girado em torno dos núcleos familiares de Whindersson Nunes e o de suas ex-namoradas, a cantora Luísa Sonza e a influenciadora Maria Lina Deggan. Tudo por conta de comentários em um podcast da mãe do humorista, Valdenice, que revelou que não aprovava as duas ex-noras e que uma família seria pior do que a outra.
O pai de Luísa, Cézar Sonza, foi às redes sociais e se disse chateado com a repercussão. Em vídeo, afirmou que tem muito carinho por Nunes e que não queria ter de mais uma vez falar sobre o relacionamento dos dois.
Na mesma postagem, Whindersson pediu perdão ao ex-sogro pelos comentários da mãe. "Seu Cézar, mil desculpas por isso e por todo o transtorno até hoje. Perdão mesmo por tudo o que eu causei e causo, isso não vai mais acontecer", escreveu Whindersson.
Recentemente, a mãe de Whindersson, Valdenice Nunes, participou do podcast Iel Cast e disse que não gostava das famílias das ex-noras, Luísa Sonza e Maria Lina Deggan, esta última com quem o humorista teve um filho, mas que morreu logo após o parto.
Em trecho de vídeo que circula pela internet, Valdenice disse que a família de Maria Lina era "pior do que a primeira [a de Sonza]. "Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: 'Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]", disse.
O próprio Nunes foi às redes sociais para dizer que estava "morto de vergonha" sobre o comentário que viralizava na internet. Ele também comentou no Instagram do colunista Hugo Gloss sobre o assunto. "Eu já falei para a minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso está acontecendo. Mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair", disse.
O podcast cancelou a entrevista e publicou uma nota de esclarecimento que diz que o episódio com a mãe de Whindersson não iria mais ao ar. Ele seria veiculado no dia 23 de fevereiro, mas a equipe preferiu não divulgar mais para preservar a saúde mental dos envolvidos.
Valdenice se desculpou. A mãe de Sonza, Eliane, preferiu não entrar em polêmica. "Sempre vou falar e promover o bem, o amor a paz e nunca a guerra", escreveu em postagem. Maria Lina publicou Stories elogiando os pais e elencando todas as qualidades deles. "Ninguém é perfeito, mas a gente se ama e eles são minha base mais sólida", disse.

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