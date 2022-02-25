Pedro Scooby indica que Paulo André será escolhido o novo líder do "BBB"

Paulo André em momento do "BBB" Crédito: Instagram/iampauloandre

Após vencerem a prova do líder no começo da manhã desta sexta-feira (25), Pedro Scooby e Paulo André já conversam sobre quem deveria conseguir o poder da liderança. Scooby já indica que será o corredor o escolhido para o posto.

Tanto que eles já conversam sobre possíveis temas da próxima festa. Paulo André diz que escolheu como temas o personagem Pantera Negra, o Carnaval e as Olimpíadas. "Será irado, para mim está ótimo qualquer uma delas", disse Scooby.

Na noite desta sexta, ambos deverão definir de forma oficial qual deles ficará com o líder e quem permanece imune ao jogo. Scooby ainda brincou que é sempre melhor ser amigo do líder do que propriamente o dono do posto da indicação. "Não quero essa liderança, melhor ser amigão", riu ele.

Ambos venceram a prova do Big Brother Brasil 22 (Globo) na manhã desta sexta-feira (25) após Jade, finalista junto de Laís, fazer xixi nas calças. Ao ganharem, PA e Scooby ainda fizeram algumas flexões para mostrar que estavam bem na prova.

Na volta para a sede, ambos foram recebidos com muito calor por Douglas e pelos demais participantes. "Eu estava muito forte", disse Scooby. "E eu só não verbalizei, mas estava morrendo de vontade de ir ao banheiro", confidenciou PA.