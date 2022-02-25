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BBB 22

Pedro Scooby indica que Paulo André será escolhido o novo líder do "BBB"

Brothers já até conversaram sobre tema das festas do atleta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:04

Paulo André em momento do
Paulo André em momento do "BBB" Crédito: Instagram/iampauloandre
Após vencerem a prova do líder no começo da manhã desta sexta-feira (25), Pedro Scooby e Paulo André já conversam sobre quem deveria conseguir o poder da liderança. Scooby já indica que será o corredor o escolhido para o posto.
Tanto que eles já conversam sobre possíveis temas da próxima festa. Paulo André diz que escolheu como temas o personagem Pantera Negra, o Carnaval e as Olimpíadas. "Será irado, para mim está ótimo qualquer uma delas", disse Scooby.
Na noite desta sexta, ambos deverão definir de forma oficial qual deles ficará com o líder e quem permanece imune ao jogo. Scooby ainda brincou que é sempre melhor ser amigo do líder do que propriamente o dono do posto da indicação. "Não quero essa liderança, melhor ser amigão", riu ele.
Ambos venceram a prova do Big Brother Brasil 22 (Globo) na manhã desta sexta-feira (25) após Jade, finalista junto de Laís, fazer xixi nas calças. Ao ganharem, PA e Scooby ainda fizeram algumas flexões para mostrar que estavam bem na prova.
Na volta para a sede, ambos foram recebidos com muito calor por Douglas e pelos demais participantes. "Eu estava muito forte", disse Scooby. "E eu só não verbalizei, mas estava morrendo de vontade de ir ao banheiro", confidenciou PA.
Jade não se perdoou por ter sido desclassificada. "Não acredito que fiz xixi nas calças", gritou ela para a casa toda. Após ter um escape de xixi, a própria Jade disse o que estava acontecendo e saiu da zona de prova.

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