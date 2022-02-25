Kanye West diz que expulsou namorado da ex-mulher do Instagram

O rapper Kanye West se gabou no Instagram dizendo que fez Davidson deletar sua conta na rede social Crédito: Reuters/Folhapress

O rapper Kanye West, 44, está reivindicando uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante Pete Davidson, 28, namorado de sua ex-mulher, a empresária de socialite Kim Kardashian, 41, depois que ele excluiu seu perfil no Instagram.

Na tarde desta quinta-feira (24), West se gabou no Instagram dizendo que fez Davidson deletar sua conta na rede social. "Ran Skete fora da grama. Diga à sua mãe que mudei seu nome para sempre", escreveu o ex-marido de Kardashian.

O comediante deletou na quarta (23) seu perfil mais recente na rede social após a postagem de uma sequência do filme "O Rei da Comédia", de Martin Scorsese, em que o personagem de Robert De Niro diz: "É melhor ser rei por uma noite do que um idiota a vida inteira".

Segundo o Page Six, o comediante teria recebido várias mensagens afirmando que ele humilhou West. Mas o rapper está perseguindo Davidson --a quem ele se refere como "Skete"-- nas redes sociais há semanas em uma tentativa de reconquistar a ex-esposa.

West também compartilhou mensagem privada que recebeu de Kardashian dizendo que ele estava criando um ambiente perigoso e assustador e alguém vai machucar Davidson. "A pedido da minha esposa, por favor, ninguém faça nada físico contra Skete. Eu vou cuidar da situação eu mesmo", escreveu o rapper ao compartilhar a mensagem.