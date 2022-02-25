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Kanye West diz que expulsou namorado da ex-mulher do Instagram

Ele tem perseguido Pete Davidson na tentativa de reconquistar Kim Kardashian. West se gabou no Instagram dizendo que fez Davidson deletar sua conta na rede social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 08:00

O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian
O rapper Kanye West se gabou no Instagram dizendo que fez Davidson deletar sua conta na rede social Crédito: Reuters/Folhapress
O rapper Kanye West, 44, está reivindicando uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante Pete Davidson, 28, namorado de sua ex-mulher, a empresária de socialite Kim Kardashian, 41, depois que ele excluiu seu perfil no Instagram.
Na tarde desta quinta-feira (24), West se gabou no Instagram dizendo que fez Davidson deletar sua conta na rede social. "Ran Skete fora da grama. Diga à sua mãe que mudei seu nome para sempre", escreveu o ex-marido de Kardashian.
O comediante deletou na quarta (23) seu perfil mais recente na rede social após a postagem de uma sequência do filme "O Rei da Comédia", de Martin Scorsese, em que o personagem de Robert De Niro diz: "É melhor ser rei por uma noite do que um idiota a vida inteira".
Segundo o Page Six, o comediante teria recebido várias mensagens afirmando que ele humilhou West. Mas o rapper está perseguindo Davidson --a quem ele se refere como "Skete"-- nas redes sociais há semanas em uma tentativa de reconquistar a ex-esposa.
West também compartilhou mensagem privada que recebeu de Kardashian dizendo que ele estava criando um ambiente perigoso e assustador e alguém vai machucar Davidson. "A pedido da minha esposa, por favor, ninguém faça nada físico contra Skete. Eu vou cuidar da situação eu mesmo", escreveu o rapper ao compartilhar a mensagem.
Após o episódio, Kardashian deixou de seguir o ex-marido nas redes sociais. A socialite pediu o divórcio ao rapper em fevereiro de 2021, mas ele não aceitou bem o término do relacionamento. Além de atacar o atual namorado de Kardashian, West já disse publicamente várias vezes que ainda ama a ex-mulher e já tentou de várias formar reatar o casamento.

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