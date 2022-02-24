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Netflix

Gianecchini é contratado pela Netflix e reforça elenco brasileiro na plataforma

Ator estará o na segunda temporada de 'Bom dia, Verônica', Eliana, Fernanda Souza e Sheron Menezes são outros nomes que chegam no streaming
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 14:59

Reynaldo Gianecchini vai interpretar o personagem Matias em 'Bom Dia, Verônica'
Reynaldo Gianecchini vai interpretar o personagem Matias em 'Bom Dia, Verônica' Crédito: Netflix
Reynaldo Gianecchini foi confirmado como novo contratado da Netflix. Após ter saído da Globo, a chegada do ator na plataforma de streaming foi confirmada com exclusividade ao Emais (seção de notícias de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo), nesta quinta-feira, 24.
O artista vai integrar ao elenco da série Bom Dia, Verônica. Na segunda temporada do seriado, que ainda não teve data de estreia divulgada, Gianecchini vai interpretar o missionário e corrupto Matias, o novo antagonista de Verônica.
Sobre o novo passo de sua carreira, o ator declarou estar empolgado com o alcance que seu trabalho terá com o streaming. "Como artista, sempre penso na comunicação, no alcance (...) Essa é a essência de todo artista. Fazemos as coisas para serem vistas. A gente quer extrapolar barreiras, e a Netflix faz isso como ninguém, com obras impecáveis e de grande qualidade."
O artista ainda enfatizou que este personagem pode ser o mais desafiador de sua carreira. "Estou muito feliz em entrar para esse time. Não poderia ter estreado melhor do que em uma série como Bom Dia, Verônica. É um seriado que amei desde o momento em que assisti (...) Só digo uma coisa: fortes emoções vêm por aí! Este personagem pode ser o mais desafiador que já fiz até hoje, eu amei cada segundo com ele. Minha expectativa está lá em cima."

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