Gianecchini é contratado pela Netflix e reforça elenco brasileiro na plataforma

Reynaldo Gianecchini vai interpretar o personagem Matias em 'Bom Dia, Verônica' Crédito: Netflix

Reynaldo Gianecchini foi confirmado como novo contratado da Netflix. Após ter saído da Globo, a chegada do ator na plataforma de streaming foi confirmada com exclusividade ao Emais (seção de notícias de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo), nesta quinta-feira, 24.

O artista vai integrar ao elenco da série Bom Dia, Verônica. Na segunda temporada do seriado, que ainda não teve data de estreia divulgada, Gianecchini vai interpretar o missionário e corrupto Matias, o novo antagonista de Verônica.

Sobre o novo passo de sua carreira, o ator declarou estar empolgado com o alcance que seu trabalho terá com o streaming. "Como artista, sempre penso na comunicação, no alcance (...) Essa é a essência de todo artista. Fazemos as coisas para serem vistas. A gente quer extrapolar barreiras, e a Netflix faz isso como ninguém, com obras impecáveis e de grande qualidade."