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Casimiro convida professor para explicar ataque russo à Ucrânia e é elogiado

O streamer convidou o professor Tanguy Baghdadi, especialista em Política Internacional, para explicar o que está acontecendo no cenário internacional. A live chegou a bater mais 100 mil espectadores
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:09

O streamer Casimiro em live com o professor de Política Internacional Tanguy Baghdadi
O streamer Casimiro em live com o professor de Política Internacional Tanguy Baghdadi Crédito: Reprodução/Youtube/Simplesmente Cortes
Na madrugada desta quarta-feira (23), o presidente da Rússia Vladimir Putin decidiu atacar a Ucrânia. O anúncio de uma operação militar para "proteger a população do Donbass", região Leste do país atacado, imediatamente instaurou um caos na política internacional. Diante dessa situação, o streamer Casimiro, muito popular entre os jovens, utilizou sua plataforma para debater o assunto.
O jornalista convidou o professor Tanguy Baghdadi, especialista em Política Internacional, para explicar o que está acontecendo. Após sair ao vivo da Globo News, Tanguy entrou na live de Casimiro para falar com mais de 100 mil espectadores sobre a crise no cenário internacional. De uma forma simples e direta, o papo buscou traduzir as circunstâncias que levaram a chegar nessa invasão da Rússia  à Ucrânia.
Casimiro inicia indagando: “Deu merda?”. E Tanguy responde: “Deu merda. A gente tem que ver até onde vai essa merda. Não era previsível agora. Mas, olhando o que aconteceu, nós conseguimos voltar para ver como chegou no ponto que chegou”.
O streaming continua o bate papo reforçando que seu público precisa entender a gravidade real da situação. “O chat está lotado de molecada, desesperada. Assim que aconteceu tudo estavam lamentando muito. Qual a possibilidade de ter bomba nuclear e aquilo tudo?”
Tanguy responde: “Quando a gente fala em Guerra, pensa logo em 2º Guerra Mundial, as pessoas entrando e atirando, bombas. Isso não tem como mais acontecer, exatamente por causa da bomba nuclear. A bomba nuclear apareceu em 1945 e, desde lá, é garantido. Não há dúvida de que, se der problema entre os países que tem a bomba nuclear, acabou. É uma destruição grande demais. E é óbvio que, quem tem bomba não quer usar contra o outro porque sabe que vai usar contra ele também. Então, para tranquilizar a galera, desde que o segundo país conseguiu bomba nuclear, ninguém mais usou”, ressaltou.
A live teve cerca de uma hora de duração, debatendo diversos tópicos da invasão russa. Com um público majoritariamente jovem, Casimiro se tornou um dos assuntos mais comentados da internet nesta quarta-feira (23). O streamer foi muito elogiado pelos internautas sobre a atitude de amplificar o assunto.

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