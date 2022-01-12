Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso nas redes

Conheça Casimiro, fenômeno da web e "rei do entretenimento"

Streamer furou a bolha de games e foi eleito a Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil, em 2021. Trechos das lives do jornalista, os chamados “cortes”, viraram hit nas redes sociais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:00

Casimiro Miguel Ferreira,28, é uma das personalidades do momento na web. Nas últimas semanas, trechos de vídeos do jornalista esportivo estão repercutindo de forma exponencial e ganhando fãs para além do universo game. Os famosos “cortes” das lives são um fenômeno nas redes sociais e abrangem diversos assuntos e públicos.
Mas quem é Casimiro? Qual a explicação de todo sucesso? Essas perguntas estão sendo feitas por muitas pessoas nos últimos meses. Na verdade, o jornalista já é bem conhecido na internet há algum tempo. Vascaíno roxo, Casimiro possui mais de 1 milhão de seguidores no canal “Casimito”, na plataforma Twitch.tv, e mais de 3 milhões de followers nas demais redes sociais.
Casimiro é um fenômeno da web
Casimiro é um fenômeno na internet Crédito: Reprodução/Instagram/@casimiro
Conhecido por ser o “rei do entretenimento”, Casimiro furou a bolha de games e foi eleito a Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil ("Twitcher do Ano"), em 2021. Os vídeos do streamer comentando sobre diversos tipos de assunto costumam virar a madrugada, começando por volta das 11h da noite e indo até a manhã seguinte.
Os comentários de Casimiro fazem tanto sucesso que renderam alguns bordões ao streamer. “Meteu essa?”, "Que 'nerdola' que tu é, hein?" e “Tem que dar” são algumas das frases que viralizaram na internet. Até Neymar já participou de uma live do vascaíno.
Antes de estourar na internet, Casimiro ficou conhecido por trabalhos como jornalista esportivo na televisão, entre eles, Esporte Interativo (EI), TNT Sports e SBT Rio de Janeiro (afiliada local). Desde então, sua projeção ficou ainda maior nas redes sociais. O streamer namora Anna Beatriz, que sempre aparece em algumas das histórias nos vídeos.
Outro ponto sempre evidente nas lives é a relação do jornalista com o seu time de coração, o Vasco da Gama. Apesar de assuntos mais descontraídos, Casimiro também aborda tópicos mais sérios, como a vacina da Covid-19, sustentabilidade e política. Até o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já postou um vídeo do streamer. 

Veja Também

José Loreto posta foto nu no vaso sanitário e internautas repercutem: ‘xixi sentado?’

Duda Reis sofre acidente e lesiona menisco: "Não estava conseguindo pisar no chão"

Carol Peixinho é assaltada por pessoa com faca em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Internet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados