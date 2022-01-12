Conheça Casimiro, fenômeno da web e "rei do entretenimento"

Casimiro Miguel Ferreira,28, é uma das personalidades do momento na web. Nas últimas semanas, trechos de vídeos do jornalista esportivo estão repercutindo de forma exponencial e ganhando fãs para além do universo game. Os famosos “cortes” das lives são um fenômeno nas redes sociais e abrangem diversos assuntos e públicos.

Mas quem é Casimiro? Qual a explicação de todo sucesso? Essas perguntas estão sendo feitas por muitas pessoas nos últimos meses. Na verdade, o jornalista já é bem conhecido na internet há algum tempo. Vascaíno roxo, Casimiro possui mais de 1 milhão de seguidores no canal “Casimito”, na plataforma Twitch.tv, e mais de 3 milhões de followers nas demais redes sociais.

Casimiro é um fenômeno na internet Crédito: Reprodução/Instagram/@casimiro

Conhecido por ser o “rei do entretenimento”, Casimiro furou a bolha de games e foi eleito a Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil ("Twitcher do Ano"), em 2021. Os vídeos do streamer comentando sobre diversos tipos de assunto costumam virar a madrugada, começando por volta das 11h da noite e indo até a manhã seguinte.

Os comentários de Casimiro fazem tanto sucesso que renderam alguns bordões ao streamer. “Meteu essa?”, "Que 'nerdola' que tu é, hein?" e “Tem que dar” são algumas das frases que viralizaram na internet. Até Neymar já participou de uma live do vascaíno.

Antes de estourar na internet, Casimiro ficou conhecido por trabalhos como jornalista esportivo na televisão, entre eles, Esporte Interativo (EI), TNT Sports e SBT Rio de Janeiro (afiliada local). Desde então, sua projeção ficou ainda maior nas redes sociais. O streamer namora Anna Beatriz, que sempre aparece em algumas das histórias nos vídeos.

Outro ponto sempre evidente nas lives é a relação do jornalista com o seu time de coração, o Vasco da Gama. Apesar de assuntos mais descontraídos, Casimiro também aborda tópicos mais sérios, como a vacina da Covid-19, sustentabilidade e política. Até o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já postou um vídeo do streamer.

Quem me conhece sabe que sou muito formal, polido e não uso palavras de baixo calão… (?). Mas eu não resisto a publicar essa espetacular fala do @Casimiro. Antes de ouvir por favor tirem as crianças da sala. Pela atenção obrigado. Quem não entender agora, jamais entenderá ?‍♂️?‍♂️ pic.twitter.com/xL3SNzAeWA — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2022