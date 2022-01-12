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Carol Peixinho é assaltada por pessoa com faca em São Paulo

Ex-"BBB" publicou um vídeo em que explica como ocorreu o assalto enquanto ia para uma academia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:41

Carol Peixinho, 36, contou que foi assaltada na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Paulista, em São Paulo, por um homem armado com faca quando ia para a academia. O criminoso levou o celular da ex-"BBB" e ex-"No Limite".
Em publicação no Twitter, primeiramente, o administrador do perfil da página de Carol comunicou sobre o assalto e pediu que ninguém clicasse em links enviados e publicados pelo criminoso.
"Oi gente, passando aqui para avisar que Carol foi assaltada pela manhã. Roubaram o celular dela e trocaram até senhas do banco e Instagram!! Estão até pedindo dinheiro emprestado!! Qualquer informação venho falar com vocês!!", disse.
Logo depois, a ex-"BBB" publicou um vídeo em que explica como ocorreu o assalto enquanto ia para a academia. "Gente, estou fazendo esse vídeo para dizer que meu celular foi roubado. Fui assaltada hoje de manhã na Paulista, com uma faca, indo para a academia", afirmou ela.
Carol Peixinho é assaltada em São Paulo quando ia para a academia
Carol Peixinho é assaltada em São Paulo quando ia para a academia Crédito: Reprodução/Twitter
Carol disse que estava desesperada para tentar resolver os problemas, pois a pessoa alterou a senha do Instagram e do banco. "Estou indo fazer um boletim de ocorrência e na loja do celular para bloquear todo o meu celular. Mas eu ainda não consegui. Se receberem qualquer tipo de mensagem, não sou eu", explicou a ex-"BBB".
Ela enfatizou e pediu para não clicar em qualquer link. "Não cliquem em links dos stories ou qualquer coisa que postarem, por favor!!!", disse.

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