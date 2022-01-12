Kylie Jenner alcança 300 milhões de seguidores no Instagram

Kylie Jenner alcançou 300 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@kylejenner

A disputa por visibilidade nas redes sociais é grande em todo o mundo. Para as personalidades, apesar de parecer mais fácil, atingir três dígitos de milhões de seguidores não é para qualquer um.

E Kylie Jenner atingiu a marca de 300 milhões de fãs no Instagram. A bilionária superou artistas de relevância, como as cantoras Ariana Grande, que tem 289 milhões, e Selena Gomez, com 288 milhões de seguidores.

Na área dela, o mundo empresarial, Kylie está na frente de Kim Kardashian, que contabiliza 278 milhões de internautas no perfil oficial no Instagram.

Kylie Jenner tem apenas 24 anos de idade e integra a lista da Forbes como uma das personalidades mais ricas do mundo. Ela também é modelo e se destacou ao aparecer no reality show Keeping Up with the Kardashians, transmitido pelo canal E!.