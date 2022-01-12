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Arcrebiano esquece onde morava ao voltar para casa, após três realities

"Esqueci o meu andar", afirmou o influenciador capixaba nos Stories do Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:33

Acrebiano, Bil Araújo
Acrebiano, Bil Araújo Crédito: João Carlos Fotógrafo/Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Após ter participado de três realities no mesmo ano, o capixaba Arcrebiano, 30, conhecido como Bil Araújo, esqueceu o andar de seu apartamento, ao voltar para casa em Goiânia/GO. O ex-"BBB", ex-"No Limite" e ex-"A Fazenda" mostrou a confusão em seus Stories do Instagram.
"A pessoa ficou tanto tempo fora de casa, que esqueceu até o andar em que mora", começou ele no vídeo. "Para quem não sabe, esse apartamento em que estou morando é novo. Não acostumei com ele ainda e esqueci o meu andar. Estou indo à portaria buscar a chave porque não me recordo", explicou.
No próximo Stories, ele já mostra que está na portaria do prédio, e em seguida pede ajuda para o porteiro, que afirma que o número de seu apartamento é 2607. Na sequência, Bil Araújo diz: "Eu acho que é isso mesmo".

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No ano de 2021, ele esteve no "Big Brother Brasil" (Globo) e foi eliminado na segunda semana, em seguida passou a integrar o elenco da competição "No Limite" (Globo) e também foi eliminado antes da final. No fim do ano, ele ficou três meses confinados no reality "A Fazenda" (Record) e se tornou finalista.
Ao chegar a final do ​reality da Record, o educador físico surpreendeu seus fãs e internautas que fizeram memes e brincadeiras na web. "Arcrebiano confirmado como o brasileiro que menos pagou aluguel no Brasil em 2021", disse um internauta na época.
"Uma coisa que me deixou chocada foi descobrir que o Arcrebiano ainda está na 'Fazenda'. Eu jurava que ele tinha saído", escreveu outra. "Você piscou e o Arcrebiano conseguiu passar sorrateiro para uma final de reality show", disse outra. "Será que o Arcrebiano vai para o 'BBB 22'?", brincou um quarto internauta.

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