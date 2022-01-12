"O pai tá ON!": Neymar passa a seguir DJ capixaba nas redes sociais

A DJ Monia Lombardi recebeu o follow do jogador Neymar no Instagram. Somando mais de 168 milhões de seguidores, o astro do futebol segue apenas cerca de 1.600 usuários, entre eles, algumas capixabas. Monia possui mais de 75 mil seguidores e trabalha tocando nas noites das mais badaladas casas noturnas do Espírito Santo.

Além da DJ, outra capixaba seguida por Neymar é a influenciadora Caroline Marchezi. A psicóloga é mãe de um menino de dois anos, fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Felipe Araújo. E não para por aí, a modelo Bruna Paes, de Vitória, e a ex-De Férias com o Ex, Larissa Cozer, são outras capixabas que aparecem na lista de seguidores de Neymar Jr. Um privilégio para poucos.