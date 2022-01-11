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Recomeço

Demi Lovato apaga todas as postagens no Instagram após reabilitação

Ela está começando do zero com apenas uma foto.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:56

A cantora Demi Lovato apagou todas as postagens no Instagram após reabilitação
A cantora Demi Lovato apagou todas as postagens no Instagram após reabilitação Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Demi Lovato, 29, está apostando em um novo recomeço. Ela apagou todas as fotos do Instagram e está começando do zero com apenas uma foto que mostra seu novo corte de cabelo.
A mudança no Instagram ocorre depois que o Page Six revelou com exclusividade que Lovato silenciosamente completou outro período de reabilitação, em dezembro, três anos após uma overdose quase fatal.
Uma fonte disse ao PageSix que Lovato voltou para casa de Utah e estava "indo bem". Não está claro quando eles fizeram o check-in para o tratamento, mas a fonte sugeriu que ela teve uma recaída.
"Eu não apoio mais meus caminhos 'sóbrios da Califórnia'", compartilhou a cantora nos stories do Instagram, no início de dezembro. "Sóbrio, sóbrio é a única maneira de estar."
O recomeço de Lovato se transformou em um corte de cabelo, raspado do lado para mostrar uma tatuagem de aranha feita pelo tatuador Dr. Woo em seu couro cabeludo. Em uma das imagens, ela escreveu que precisaria da ajuda da sua cabeleireira para arrumar o visual. "Foi a vovó aranha que nos ensinou muitas coisas", escreveu a cantora.
No documentário "Demi Lovato: Dancing with the Devil", lançado em março do ano passado, a artista fala abertamente sobre como tem enfrentado a dependência química. Em 2018, ela sofreu uma overdose que quase a matou. Socorrida, ela teve três derrames, uma parada cardíaca, falência de órgãos e pneumonia. Se não tivesse sido encontrada, teria morrido em 5 ou 10 minutos, disseram os médicos.
Desde então, Lovato adotou um tratamento à base de medicação e do uso "moderado" de maconha e álcool. É sobre essa forma de lutar contra o vício que ela se referiu ao dizer que esse tipo de sobriedade "da Califórnia" não estava mais funcionando.
Após a publicação sobre querer ficar completamente sóbria, Demi Lovato apagou outras postagens do seu Instagram. Atualmente, no seu perfil, que tem 123 milhões de seguidores, há apenas uma foto, publicada no início deste ano.

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