Morte de Betty White foi causada por derrame sofrido 6 dias antes

Betty White morreu no dia 31 de dezembro de 2021, aos 99 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e comediante Betty White morreu de um derrame que teve seis dias antes de sua morte em 31 de dezembro, aos 99 anos, segundo seu atestado de óbito. A amada atriz de "As Supergatas" e "Mary Tyler Moore Show" morreu em sua casa em Brentwood, em Los Angeles (EUA), como resultado de um acidente vascular cerebral (AVC) em 25 de dezembro, o termo médico para um derrame, de acordo com o atestado de óbito do condado de Los Angeles. A causa foi fornecida pelo médico de White, como é típico nesses casos.

Ela foi cremada e seus restos mortais foram entregues na sexta-feira, 7, a Glenn Kaplan, o homem encarregado da diretiva avançada de assistência médica de White. Jeff Witjas, agente e amigo de longa data de White, que primeiro confirmou sua morte à Associated Press, disse que estava ficando perto de sua casa em Los Angeles durante a pandemia.