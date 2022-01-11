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Ítalo Ferreira assume namoro com ex-miss que esteve em The Circle Brasil

Atleta e DJ Ana Carla Medeiros viajam por Fernando de Noronha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:53

O surfista Ítalo Ferreira está namorando ex-The Circle Brasil
O surfista Ítalo Ferreira está namorando ex-The Circle Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@italoferreira
O primeiro campeão olímpico da história do surfe, o brasileiro Ítalo Ferreira, 27, assumiu namoro com a ex-miss paraibana Ana Carla Medeiros, 24, através de uma publicação feita em seu Instagram nesta segunda-feira (10).
O atleta está viajando por Fernando de Noronha, chegou a passar o ano novo na região, e aproveitou a ocasião para confirmar o namoro. "Colecionando momentos!", escreveu ele na legenda da foto em que aparece abraçado com Ana Carla.
A ex-miss trabalha como DJ e participou da edição brasileira do reality The Circle, disponível na plataforma da Netflix, sendo a primeira competidora a ser eliminada. Nos Stories, a paraibana também assumiu o relacionamento, compartilhando fotos e vídeos do surfista durante a viagem.
Nos comentários da publicação, fãs famosos e anônimos enalteceram o casal. "Admiração e respeito que só cresce!", escreveu Leo Picon. "Coisa mais linda esses dois", disse Lala Guedes, também miss. "Cada momento com você é muito especial", comentou Ana Carla.
Pouco tempo após o fim de sua participação nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o atleta contou em seu Twitter que ficou surpreso ao receber aplausos após jantar em um restaurante. "Acabei de sair do jantar e dessa vez foi diferente, fui aplaudido por todos que estavam no local", disse.
"Fiquei totalmente sem graça! Agradeço pelo carinho de todos", escreveu. Nos comentários fãs e internautas comemoraram com o atleta e deram reconhecimento. "Você merece lindo", escreveu uma. "Nosso primeiro ouro, com uma humildade pura!", completou um segundo.
Na época, os internautas começaram a torcer para o surfista e a campeã do BBB 21, Juliette Freire, 32, ficarem juntos. O medalhista de ouro das Olimpíadas de Tóquio falou sobre as inúmeras mensagens "shippando" o casal desde que os dois trocaram mensagens públicas por meio das redes sociais.

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