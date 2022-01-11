P12 Guarapari: mesmo com chuva, beach club bombou em seu segundo fim de semana

Os capixabas, "famosos" por não saírem na chuva, lotaram o segundo final de semana do beach club P12 Guarapari. Na sexta (7), quem animou a festa foi Jorge & Mateus, Dilsinho e Pedro Sampaio.
Sábado (8), foi a vez de curtir a vibe "Eletrônica In Concert", cuja principal atração foi o DJ belga Kolombo. Nem é preciso dizer que o espaço recebeu muita gente bonita (descolada) e antenada.
Fofoca básica: filho do presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro está curtindo o verão capixaba e circulou livremente pelo palco-camarote.
E já pode ir se agendando para as próximas apresentações: na sexta (14), rola "Baile da Favorita", com Luisa Sonza, Kekel, G15, Poze do Rodo, MD Chefe, PK, Don Juan, TH, Andrezinho Shock, Felipe Mar. Sábado (15), é dia de curtir o "piseiro", com shows de Zé Vaqueiro e Xand Avião e, no, domingão (16), tem Bell Marques, Matheus e Kauan, Clayton & Romário e Eric Land.