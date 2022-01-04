P12 Guarapari: veja fotos do fim de semana de abertura do beach club

Quatro dias de shows consecutivos marcaram a chegada do P12 Guarapari ao verão capixaba. HZ marcou presença no beach club com direito a um espaço exclusivo, bastante disputado para a galera tirar fotos. Por falar em fotos, não faltou gente bonita e importante no local.
O P12 Guarapari abriu as portas no dia 30 de dezembro de 2021, trazendo as gêmeas Maiara e Maraísa. No dia 31, o baiano Léo Santana balançou o beach club, rompendo o ano com clima de axé e hits como "Contatinho", "Abastece que ela Desce" e "Maravilhosa é ela".
Mas, quem pensa que a animação parou por aí está enganado, porque ainda tinha um sábado pela frente, com show do Alemão do Forró, um fenômeno capixaba iniciando o ano com muita animação. Dia 2, domingão, Tierry, Saia Rodada e Marcinho Sensação fecharam o primeiro final de semana mostrando que o P12 veio para romper desafios e segurar a onda do que vier pela frente.
A segunda semana será marcada por uma sexta-feira (07) de Jorge & Mateus. Na sequência, a Praia Doce recebe a primeira balada totalmente eletrônica do Verão do P12 In Concert, com Kolombo, Fran Bortolossi, Groove Delight, Jess Benevides, Monia Lombardi,e Jeff Ueda.