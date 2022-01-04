P12 Guarapari: veja fotos do fim de semana de abertura do beach club

Quatro dias de shows consecutivos marcaram a chegada do P12 Guarapari ao verão capixaba. HZ marcou presença no beach club com direito a um espaço exclusivo, bastante disputado para a galera tirar fotos. Por falar em fotos, não faltou gente bonita e importante no local.

P12 Guarapari: Mayka Schneider no espaço HZ Crédito: LEO_GURGEL

O P12 Guarapari abriu as portas no dia 30 de dezembro de 2021, trazendo as gêmeas Maiara e Maraísa. No dia 31, o baiano Léo Santana balançou o beach club, rompendo o ano com clima de axé e hits como "Contatinho", "Abastece que ela Desce" e "Maravilhosa é ela".

P12 Guarapari: Cicero Ribeiro, Leo Santana, Nelinho Miranda e Netto Tapajós Crédito: LEO_GURGEL

Mas, quem pensa que a animação parou por aí está enganado, porque ainda tinha um sábado pela frente, com show do Alemão do Forró, um fenômeno capixaba iniciando o ano com muita animação. Dia 2, domingão, Tierry, Saia Rodada e Marcinho Sensação fecharam o primeiro final de semana mostrando que o P12 veio para romper desafios e segurar a onda do que vier pela frente.

A segunda semana será marcada por uma sexta-feira (07) de Jorge & Mateus. Na sequência, a Praia Doce recebe a primeira balada totalmente eletrônica do Verão do P12 In Concert, com Kolombo, Fran Bortolossi, Groove Delight, Jess Benevides, Monia Lombardi,e Jeff Ueda.

VEJA AS FOTOS DO FIM DE SEMANA DE ABERTURA DO P12 GUARAPARI

P12 Guarapari: Dj Bero Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Ananda Marcal e Filipe Toledo Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Thais Tapajos, Renata Machado, Michely Power e Mayka Schneider Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Elessandra dal Col Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Rodrigo e Reginy Barbieri Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Patrícia Noronha e Duda Oliveira Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Patrick Los Neto e Neto Tapajos. Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Bill Araújo Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Gustavo e Ludmylla Batista Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Larissa Tassis, Drielly de Souza e Elessandra dal Col Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Arthur e Itagildo Marques Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Cristiane Stein e Dayan Mencer Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Dj Monia Lombardi Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Itagildo Marques e Nelinho Miranda Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Lilian Moussallem e Pablo Pacheco Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Larissa Tassis no espaço HZ Crédito: LEO_GURGEL

P12 Guarapari: Pedro Camelo, Flavia Aquino, Nelinho Miranda, Tiely Mattede e Rodrigo e Reginy Barbieri. Crédito: LEO_GURGEL