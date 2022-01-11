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Novo coronavírus

Marisa Monte diz estar com Covid-19 e adia shows em São Paulo e no Rio

Cantora postergou apresentações da turnê do disco 'Portas', que estavam marcadas para o fim de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:24

Marisa Monte está com Covid-19 e adiou os shows de sua nova turnê marcados para São Paulo e Rio de Janeiro, no fim deste mês. A cantora informou que seu teste para o coronavírus deu positivo em um comunicado enviado à imprensa na tarde desta terça (11).
"Estou totalmente assintomática, com as três doses da vacina, isolada em casa", ela escreve. "Vínhamos trabalhando nos preparativos do tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos."
Marisa Monte adiou algumas datas da estreia da nova turnê dela, relativa ao álbum "Portas", lançado no ano passado. As apresentações nos dias 19, 21 e 22 de janeiro, na Jeunesse Arena, no Rio, não vão mais acontecer nesses dias, assim como os shows marcados para 27, 28 e 29 deste mês no Espaço das Américas, em São Paulo.
A cantora Marisa Monte contraiu Covid-19
A cantora Marisa Monte contraiu Covid-19 Crédito: Reprodução/ Globo
A cantora ainda informou que está avaliando sobre a possibilidade de manter os shows marcados para os dias 4, 5, 11 e 12 de fevereiro, na mesma casa, em São Paulo. Depois de passar pelas cidades, a turnê dela deve seguir para os Estados Unidos, antes de voltar ao Brasil em abril.
"Estamos avaliando as demais datas da temporada de São Paulo, dia a dia, na certeza que faremos a escolha certa em nome da segurança e do bem-estar de todos. Sinto muito por ter nosso encontro adiado, mas o momento é de priorizar os cuidados com a saúde de todos", ela escreve.
O adiamento dos shows de Marisa Monte vem num momento de alta nos números de Covid-19 no Brasil, e da ameaça constante dos contágios por influenza. Além dela, diversos artistas recentemente cancelaram ou postergaram as apresentações que fariam nas próximas semanas.

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