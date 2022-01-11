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Na Globo

Sabrina Sato é contratada pela Globo para apresentar reality no GNT

Ela vai comandar o Desapegue se for Capaz no canal pago do grupo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 08:01

A apresentadora Sabrina Sato é a nova contratada da Rede Globo e comandará reality
A apresentadora Sabrina Sato é a nova contratada da Rede Globo e comandará reality Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Sabrina Sato, 40, começa o ano com novidades. Ela foi anunciada nesta segunda-feira (10) como apresentadora do reality show Desapegue se for Capaz, que tem estreia prevista para o final de abril no canal pago GNT.
De acordo com o material de divulgação, a proposta do programa é promover uma transformação na vida dos participantes por meio da reorganização de suas casas. A ideia é que isso envolva decoração, arrumação e sustentabilidade.
Sabrina, por sua vez, fará sua estreia no canal pago do Grupo Globo. "Sempre falo muito da minha inquietude artística", comentou. "Abrir espaço para novas experiências e descobrir outras possibilidades em nossas vidas é enriquecedor."
"Quando fui convidada pelo GNT para apresentar o Desapegue se for Capaz, me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano", afirmou. "Vai ser um novo desafio na minha carreira, em uma casa que inspira a gente."
A primeira temporada do programa terá 10 episódios, que serão exibidos com frequência semanal. As gravações devem começar em fevereiro, em São Paulo.
Além de Sabrina, a atração vai contar com a personal organizer Micaela Góes e com a arquiteta Gabriela de Matos, que a ajudarão a fazer os participantes desapegarem do que já não tem mais utilidade em sua vida
Eles levarão os móveis, as roupas e os objetos da pessoa para um grande galpão, no qual a pessoa será confrontada com a quantidade de coisas que acumulou durante a vida. O objetivo é desapegar do máximo de coisas para abrir espaço para uma transformação.
"Sabrina tem grande capacidade de se comunicar amplamente com o público com afetividade, respeito e graça", elogiou Daniela Mignani, diretora da Unidade de Variedade e News dos canais Globo. "Para entrar na casa das pessoas, revelar as intimidades de cada um, temos certeza que Sabrina terá o acolhimento e a diversão que a atração precisa. Estamos muito felizes com a sua chegada ao GNT."

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