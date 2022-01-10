Batoré, ator e humorista que fez fama em "A Praça É Nossa", morre em SP

Batoré morreu nesta segunda (10), em decorrência de um câncer Crédito: Reprodução/ Instagram @batorehumorista

Morreu nesta segunda-feira (10) o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, na zona norte de São Paulo.

A morte foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), sem dar detalhes sobre a causa. "Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família", diz o órgão em nota.

Apesar de estar em tratamento contra um câncer, a equipe de Batoré diz que ele estava bem e continuava tocando suas atividades profissionais normalmente até a última sexta-feira (7). No Instagram, ele comemorou no domingo (9) o fato de ter alcançado mais de 122 mil seguidores, no momento, já passam de 123 mil.

Batoré era pernambucano de Serra Talhada, mas se mudou com a família para São Paulo ainda criança. Ele ficou conhecido na década de 1990 ao integrar o humorístico "A Praça É Nossa", no SBT. Mais recentemente, em 2016, foi contratado pela Globo para interpretar o delegado Queiroz, na novela "Velho Chico".