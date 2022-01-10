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Luto no Humor

Batoré, ator e humorista que fez fama em "A Praça É Nossa", morre em SP

Ele vinha tratando de um câncer e estava internado na UPA de Pirituba, zona lesta da capital paulistana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:21

Batoré morreu nesta segunda (10), em decorrência de um câncer
Batoré morreu nesta segunda (10), em decorrência de um câncer Crédito: Reprodução/ Instagram @batorehumorista
Morreu nesta segunda-feira (10) o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, na zona norte de São Paulo.
A morte foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), sem dar detalhes sobre a causa. "Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família", diz o órgão em nota.
Apesar de estar em tratamento contra um câncer, a equipe de Batoré diz que ele estava bem e continuava tocando suas atividades profissionais normalmente até a última sexta-feira (7). No Instagram, ele comemorou no domingo (9) o fato de ter alcançado mais de 122 mil seguidores, no momento, já passam de 123 mil.

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Batoré era pernambucano de Serra Talhada, mas se mudou com a família para São Paulo ainda criança. Ele ficou conhecido na década de 1990 ao integrar o humorístico "A Praça É Nossa", no SBT. Mais recentemente, em 2016, foi contratado pela Globo para interpretar o delegado Queiroz, na novela "Velho Chico".
Além de ator e humorista, ele também se envolveu com política. Em 2008, foi eleito vereador pelo município de Mauá (SP). Ele foi reeleito em 2012, mas acabou afastado do cargo após a justiça eleitoral considerar que houve infidelidade partidária durante seu mandato.

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