Katy Perry reage ao vídeo de Pabllo Vittar e fãs se divertem na web

A cantora Katy Perry se divertiu vendo o vídeo de Pabllo Vittar dançando sua nova música Crédito: Reuters/Folhapress

Fãs da cantora Katy Perry se divertiram com a reação da artista durante um vídeo promocional de sua nova música “When I’m Gone”, com o DJ Alesso. A norte-americana e o DJ assistiram diversos vídeos de pessoas dançando o single, entre elas, Pabllo Vittar.

Mas na verdade, Pabllo não está dançando a música de Katy Perry. O vídeo original mostra a artista, que está vestida de Dora Aventureira no carnaval de 2020, performando a coreografia de KO, seu hit de sucesso.

Katy pareceu ter gostado da brincadeira, mas disse que não entendeu muito do que se tratava. “Eu queria estar nesse tom, mas definitivamente não sou eu”, disse Katy.

A KATY VENDO O VIDEO QUE FIZERAM DA PABLLO DANÇANDO WHEN IM GONE KKKKKK pic.twitter.com/ak7CFXvbJv — Marcelo (@busyforbullshit) January 11, 2022