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Simon Cowell fica noivo de Lauren Silverman após 13 anos juntos

Ele pediu a mão da namorada em casamento em uma praia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 08:15

O produtor musical Simon Cowell pediu a mão de de Lauren Silverman
O produtor musical Simon Cowell pediu a mão de de Lauren Silverman Crédito: Reuters/Folhapress
Produtor musical e jurado do programa The X Factor, o britânico Simon Cowell, 62, está noivo da socialite Lauren Silverman, 44, após 13 anos juntos. Uma fonte disse ao Page Six que ele pediu a mão de Lauren em casamento durante uma recente viagem em família para Barbados, onde tem uma casa.
Cowell se ajoelhou na praia em frente do filho de 7 anos do casal, Eric, e do filho de Silverman de um casamento anterior, Adam. A fonte disse que "foi super fofo" e que "são bons juntos".
O casal se conheceu em 2004, quando Lauren ainda era casada com o magnata do setor imobiliário Andrew Silverman, 45, um bom amigo de Cowell. Após 10 anos de casamento, os Silvermans finalizaram o divórcio em 2013 -o mesmo ano em que Lauren e Cowell tornaram seu relacionamento público.
Cowell mais tarde admitiu ter um caso com Lauren enquanto ela era casada com Silverman. "[O caso] não é algo que me orgulhe ou queira que aconteça em termos de machucar alguém" , disse ele em uma entrevista anos atrás. "Aconteceu... Mas então, é claro, você tem um bebê, e você olha para o bebê e meio que pensa: 'Foi isso que aconteceu com isso.'"
Antes de Lauren, Cowell namorou a jornalista de entretenimento Terri Seymour e esteve ligada a estrelas como Carmen Electra e a cantora pop Dannii Minogue.
De acordo com o Daily Mail, Cowell disse em uma entrevista de 2021 a OK! Magazine que ele percebeu que seu relacionamento com Lauren era especial depois de sobreviver à quarentena durante os estágios iniciais da pandemia do Covid juntos.
"A Covid foi o verdadeiro teste. Como todo mundo, ficamos presos por muito tempo e é aí que você percebe se realmente gosta ou não da companhia um do outro. E nós realmente gostamos. O romance ainda está vivo. Estamos mais próximos do que nunca", disse.

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