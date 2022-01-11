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Fofura em dobro

Nascem os gêmeos dos atores Fabiula Nascimento e Emilio Dantas

Novidade sobre o nascimento de Roque e Raul, filhos do casal de atores, foi compartilhada por Emilio nas redes sociais nesta terça (11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:37

Nasceram nesta terça (11) os gêmeos Roque e Raul, filhos casal de atores Fabiula Nascimento, 42, e Emilio Dantas, 39. A novidade foi compartilhada pelo ator nas redes sociais, que escreveu: "Nascemos".
Em pouco mais de 20 minutos, a publicação do ator teve mais de 4.000 curtidas no Instagram e vários comentários desejando parabéns. "Deus abençoe", "muita saúde", "viva eles" e "muitas bençãos" foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.
O casal de atores anunciou em agosto do ano passado por meio de suas redes sociais, que estava esperando gêmeos. Na época, Dantas apagou todas as suas publicações no Instagram e postou a foto da atriz, anunciando a gravidez e confirmando que seriam dois meninos: Roque e Raul.
Fabiula Nascimento e Emílio Dantas com os filhos gêmeos
Fabiula Nascimento e Emílio Dantas são pais de Roque e Raul Crédito: Instagram/emiliodantas
"Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha eu e tinha tu e tinha chã , patinho e lagarto e agora tem Roque e Raul."
"Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando pra aprender e ensinar", escreveu Dantas na época. A atriz repostou a publicação em seu perfil e acrescentou na legenda: "Feliz dia dos pais. Te amo imenso.".
O casal já trabalhou junto na novela "Segundo Sol" (2018), da TV Globo, e na série "Amor e Sorte", exibida em 2020 na emissora.

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