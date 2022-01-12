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Aos poucos

Luiza volta às redes sociais após morte de Maurílio: 'Recomeçando'

Cantora está na Bahia 'ressignificando e tentando rir ao máximo'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 10:17

Dupla sertaneja Luiza e Maurílio
A cantora Luiza, que fez dupla com Maurílio voltou às redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@cantoraluiza
A cantora Luiza voltou às redes sociais após a perda de seu companheiro de palco, o cantor Maurílio, que morreu na tarde do dia 29 de dezembro de 2021, aos 28 anos. O artista estava internado na UTI de um hospital de Goiânia desde o dia 15 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar.
De acordo com ela, que está na Bahia, o momento é de recomeço. "Voltando aos poucos para essa rede social tão esquecida por mim! Estou na Bahia com a minha família que mora aqui e estou recomeçando, ressignificando e tentando rir o máximo", escreveu.
"Aproveitando para agradecer o carinho que vocês tiveram comigo e agora vamos para cima. 2022, seja gentil pelo amor de Deus", publicou a artista que também tinha a companhia da namorada, a médica e escritora Marcela Mc Gowan.

MORTE DO MÚSICO

Maurílio teve um mal-estar durante a gravação de um DVD, em Goiânia, no dia 15 de dezembro, e após sofrer três paradas cardíacas foi internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar "estabilidade clínica".
Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.
Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória d'Oeste, ambas no Mato Grosso.
No dia 25 de dezembro, foi publicado no perfil da dupla uma foto com mensagem de Natal e agradecimento pelas orações a Maurílio. "Muita saúde e luz no coração de todos e, mais uma vez, o nosso agradecimento por todas as orações, doações e energia positiva para com nosso Maurílio!".
O velório e o enterro do músico foram realizados na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

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