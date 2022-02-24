"BBB": Gustavo recebe punição gravíssima e perde 500 estalecas; entenda

Gustavo perde 500 estalecas Crédito: Globoplay

O dia não começou muito bem para o brother Gustavo no Big Brother Brasil 22 (Globo). Após curtir a Festa do Líder na noite passada, ele não acordou para fazer o raio-X obrigatório nesta quinta-feira (24) e recebeu uma punição gravíssima, perdendo 500 estalecas.

Gustavo, que dormia no quarto lollipop, acordou apenas quando a voz do Big Boss comunicou a punição para toda a casa: "Atenção Gustavo, o senhor não fez o raio-X. Punição gravíssima: menos 500 estalecas". "Achei que ainda dava tempo", comentou o brother.

A Globo anunciou nesta quinta que o BBB 22 será estendido, terminando não mais no dia 21 de abril, mas no dia 26. Com isso, serão 100 dias de programa no ar. Já o famoso reencontro entre participantes da temporada deverá acontecer no dia 28 de abril.