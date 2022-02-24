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BBB 22

"BBB": Gustavo recebe punição gravíssima e perde 500 estalecas; entenda

Brothers não acordou a tempo de fazer o raio-X nesta quinta-feira (24). "Achei que ainda dava tempo", comentou o brother
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 14:53

Gustavo perde 500 estalecas
Gustavo perde 500 estalecas Crédito: Globoplay
O dia não começou muito bem para o brother Gustavo no Big Brother Brasil 22 (Globo). Após curtir a Festa do Líder na noite passada, ele não acordou para fazer o raio-X obrigatório nesta quinta-feira (24) e recebeu uma punição gravíssima, perdendo 500 estalecas.
Gustavo, que dormia no quarto lollipop, acordou apenas quando a voz do Big Boss comunicou a punição para toda a casa: "Atenção Gustavo, o senhor não fez o raio-X. Punição gravíssima: menos 500 estalecas". "Achei que ainda dava tempo", comentou o brother.
A Globo anunciou nesta quinta que o BBB 22 será estendido, terminando não mais no dia 21 de abril, mas no dia 26. Com isso, serão 100 dias de programa no ar. Já o famoso reencontro entre participantes da temporada deverá acontecer no dia 28 de abril.
Com a mudança, o reality No Limite (Globo) teve a sua estreia adiada de abril para 3 de maio. O programa ganhará neste ano um novo apresentador, o ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes, 40. Já os competidores voltarão a ser anônimos após edição especial apenas com ex-BBBs.

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