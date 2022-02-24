Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Larissa recebe atendimento médico após escorregar e quebrar dedo do pé

Sister preciso enfaixar o pé e chorou de dor no quarto. Na pista de dança, Larissa escorregou e acabou quebrando o dedo de um dos pés
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:07

Larissa reclama de dor e chora no quarto
Larissa reclama de dor e chora no quarto Crédito: Globo/Reprodução
A festa do Líder Lucas desta madrugada de quinta-feira (24) não foi tão boa para Larissa. Isso porque a sister acabou sofrendo um acidente em plena véspera de Prova do Líder, que deverá ser de resistência. Na pista de dança, Larissa escorregou e acabou quebrando o dedo de um dos pés.
No momento a sister chorou de dor e precisou ser socorrida e levada dentro pra casa. Pedro Scooby foi quem a carregou e deu assistência, além dos demais participantes que também se preocuparam com seu acidente.
A produção logo chamou Larissa no confessionário e lá ela foi atendida por profissionais da saúde. A ex-participante da Casa de Vidro precisou imobilizar o pé e foi enfaixada.
Já no quarto lollipop após o atendimento médico, Larissa recebeu apoio e companhia dos demais participantes, com exceção de DG, PA, Arthur Aguiar, Gustavo e Scooby. O grupo do quarto ficou um tempo com a sister, que continuo chorando e reclamando de dor.
Antes de se machucar, Larissa conseguiu aproveitar bastante a festa desta noite. A sister dançou no pole dance da festa com tema de "despedida de solteiro" e ainda ganhou o buquê da noiva na cerimônia de casamento de Eslovênia e Lucas, mas rejeitou. "Eu não quero casar não", disse.

Veja Também

No "BBB", Jessilane diz que Natália está criando expectativas em Eliezer

De buquê, véu e grinalda, Eslovênia e Lucas simulam casamento na festa do líder

Lina diz que está cansada de erros com o seu pronome: 'Não dá mais'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados