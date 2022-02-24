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BBB 22

De buquê, véu e grinalda, Eslovênia e Lucas simulam casamento na festa do líder

Tiago Abravanel foi o cerimonialista da união fake. O momento fictício aconteceu logo no início da noite e agitou a torcida do primeiro casal que se formou na edição do "BBB 22"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 09:45

Lucas e Eslovênia 'se casam' durante a festa do Líder
Lucas e Eslovênia 'se casam' durante a festa do Líder Crédito: Globo/Reprodução
Lucas Bissoli e Eslovênia subiram no altar na madrugada desta quinta-feira (24) durante a festa do Líder com tema "despedida de solteiro". O momento fictício aconteceu logo no início da noite e agitou a torcida do primeiro casal que se formou na edição do BBB 22 (Globo).
Tiago Abravanel foi o cerimonialista do casamento enquanto o restante dos participantes do reality cercavam Lucas e Eslovênia em um espaço da festa que imita as tradicionais capelas de Las Vegas, com direito a Elvis e tudo. A Miss Pernambuco vestiu véu e grinalda e também segurou um buquê de flores cor-de-rosa.
"Uma menina que traz simpatia, alegria, espontaneidade. Do outro lado, o cara que se joga, que acredita na vida, nos desafios, nas transformações, e que traz esse encontro de maneira tão singela. Apesar das desavenças e dos percalços que o jogo nos trouxe, isso fez com que vocês se conectassem", disse Abravanel.
O casal ainda brincou dizendo juntos: "Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Que o BBB não nos separe". Os brothers prestigiaram a cerimônia como se fosse de verdade e jogaram pétalas de rosa e chuva de arroz.
Como acontece tradicionalmente em festas de casamento, ao fim dos votos, a "noiva" jogou o buquê de flores para as sisters e quem pegou foi Larissa, que acabou recusando. "Não quero casar não", disse ela. Eslovênia deu então para Laís, que aceitou a brincadeira e em seguida deu um beijo no seu par Gustavo --por quem ela admitiu nesta quarta (23) que não está apaixonada.
Os noivos também deram homenagearam Pedro Scooby com o primeiro pedaço de bolo por ele ter sido o cupido da relação. Eslovênia e Lucas se beijaram pela primeira vez na segunda semana do programa durante a primeira festa do Líder DG.
Ao vivo na transmissão do programa A Eliminação (Multishow), a apresentadora Ana Clara Lima brincou ao dizer que o momento foi brega e que o público adorava coisas do tipo. Bruno de Luca, com quem Ana Clara divide a atração, ficou sem graça. (confira abaixo)
Ao ficarem pela primeira vez, o casal já demonstrava que seria mais que apenas uma troca de beijos. Próximos, eles discutiram sobre como a relação seria dali em diante e comentaram sobre serem românticos,
"Meu primeiro beijo de 2022", disse o brother. "Você também é o meu", rebateu a modelo. Os dois também falaram sobre a conexão que sentiram desde o início do programa. "Se antes eu queria proteger você agora eu quero mais do que o normal, tem noção?", afirmou Eslovênia.

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