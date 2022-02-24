No "BBB", Jessilane diz que Natália está criando expectativas em Eliezer

Natália e Eliezer discutem relação na festa Crédito: Globo/Reprodução

Na madrugada desta quinta (24) acontece a festa do Líder Lucas no BBB 22 (Globo). Com o tema "despedida de solteiro", foi inevitável para Natália e Eliezer não discutir a relação. Os dois estão ficando juntos há algumas semanas.

Em certo momento da festa, o brother e a sister conversaram sobre o rótulo do relacionamento que estão vivendo dentro da casa, algo já discutido antes, mas que voltou à tona após Lucas e Eslovênia simularem um casamento.

Natália falou para Eliezer que o brother não quer "ficar de casal" com ela, mas ele logo rebateu dizendo que não era bem isso. "Falei que não vamos nos casar. Não somos um casal que namora. Eu falei: 'são duas pessoas que estão se curtindo aqui dentro'", explicou.

A designer de unhas ficou resistente com a fala de Eliezer, mas eles acabaram se beijando. Em paralelo, Jessilane conversava com Tiago Abravanel sobe a entrega da amiga ao participante e afirmou que não concordava com o romance.

"Se ele não quer nada de verdade, deixa claro. Ela fica criando expectativa", disse a professora. "Acho paia", completou. Tiago concordou que Eliezer e Natália estão "lugares diferentes", mas discordou da opinião de Jessilane. "Acho que ele já deixou claro".

E: "Não somos um casal que namora. Eu falei: 'são duas pessoas que estão se curtindo aqui dentro'"

N: "É um casal e estamos nos curtindo"

E: "Então, é isso"

N: "Você não falou isso"



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A sister também comentou com Vyni sobre a situação. "O Tiago falou pra eu não me meter, a Linn falou que não vai falar. Uma vez eu comentei com ela [Natália] e ela disse: 'Ah, mas é o meu jeito'", afirmou.

Eliezer e Natália não são próximos no jogo e não são do mesmo grupo. Aliada de Linn da Quebrada, Jessilane e DG, Natália dorme no quarto grunge enquanto Eliezer divide o quarto lollipop com Vyni, Laís, Larissa, Jade Picon e Eslovênia.

Apesar das diferenças, a aproximação dos brothers ficou mais intensa com o passar das semanas. Eles até chegaram a ter relações sexuais debaixo das cobertas.