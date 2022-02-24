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Corpo de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é velado em Aracaju

Cantora terá um segundo velório aberto aos fãs em Simão Dias (SE), cidade onde nasceu. O enterro acontecerá com a presença só de familiares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 09:18

Corpo de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é velado em Aracaju
Corpo de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é velado em Aracaju Crédito: Reprodução/Instagram/@PaulinhaAbelha
O corpo da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, é velado no ginásio Constância Vieira, em Aracaju, nesta quinta (24). Após uma cerimônia restrita aos familiares na madrugada, o velório foi aberto ao público às 7h.
Na sexta (25), será realizado um outro velório, das 9h às 14h, no ginásio José Maria, na cidade de Simão Dias (SE), onde a cantora nasceu. O enterro acontecerá também na sexta com a presença só de familiares.
Paula de Menezes Nascimento Leca Viana morreu na noite desta quarta (23) aos 43 anos. A cantora tinha sido internada no dia 11 de fevereiro no hospital Unimed Sergipe, em Aracaju, com problemas renais. Ela voltava de viagem quando reclamou de dores abdominais e procurou atendimento, tendo recebido diagnóstico de lesão renal. Não há informação sobre o que teria causado o problema.
No dia 17, ela apresentou uma piora no quadro e entrou em coma. No mesmo dia, foi transferida para o hospital Primavera, também na capital sergipana. Na terça-feira (22), o neurologista Marco Aurélio Alves, que fazia parte da equipe que cuidava da cantora, disse que a situação dela era delicada em decorrência de um coma profundo. Ele citou que Paulinha estava no nível 3 na escala Glasgow -que classifica os níveis de consciência do paciente de 3 a 15.
Paulinha se tornou vocalista do Calcinha Preta em 1998. Ela deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela estava de forma fixa no comando do Calcinha Preta, onde atualmente também cantam Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver.

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