Corpo de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é velado em Aracaju Crédito: Reprodução/Instagram/@PaulinhaAbelha

O corpo da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, é velado no ginásio Constância Vieira, em Aracaju, nesta quinta (24). Após uma cerimônia restrita aos familiares na madrugada, o velório foi aberto ao público às 7h.

Na sexta (25), será realizado um outro velório, das 9h às 14h, no ginásio José Maria, na cidade de Simão Dias (SE), onde a cantora nasceu. O enterro acontecerá também na sexta com a presença só de familiares.

Paula de Menezes Nascimento Leca Viana morreu na noite desta quarta (23) aos 43 anos. A cantora tinha sido internada no dia 11 de fevereiro no hospital Unimed Sergipe, em Aracaju, com problemas renais. Ela voltava de viagem quando reclamou de dores abdominais e procurou atendimento, tendo recebido diagnóstico de lesão renal. Não há informação sobre o que teria causado o problema.

No dia 17, ela apresentou uma piora no quadro e entrou em coma. No mesmo dia, foi transferida para o hospital Primavera, também na capital sergipana. Na terça-feira (22), o neurologista Marco Aurélio Alves, que fazia parte da equipe que cuidava da cantora, disse que a situação dela era delicada em decorrência de um coma profundo. Ele citou que Paulinha estava no nível 3 na escala Glasgow -que classifica os níveis de consciência do paciente de 3 a 15.