Edson Celulari anuncia o nascimento de sua primeira filha com Karin Roepke

Edson Celulari e Karin Roepke comemoraram a chegada da nova herdeira nas redes sociais. Crédito: Reprodução/ Instagram @edsoncelulari

Edson Celulari, 63, anunciou nesta quarta-feira (23) o nascimento de sua terceira filha, Chiara, a primeira do relacionamento com Karin Roepke. O ator comemorou a chegada da nova herdeira nas redes sociais.

"Nasceu Chiara, saudável e cheia de charme", contou, que relatou "emoção e agradecimento". "Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã."

Roepke também usou as redes sociais para celebrar o nascimento da filha. "Cheguei de braços abertos e muito amor no coração! Vamos viver uma jornada linda, mundão?", escreveu.

O casal recebeu muitas mensagens desejando felicidades para Chiara, inclusive de famosos como Bruna Marquezine, Nicolas Prattes e Juliana Paiva. Enzo Celulari, filho do ator com Claudia Raia, fez questão de registrar sua emoção. "Ai meu Deus, coisa mais fofa essa minha irmãzinha", comentou.