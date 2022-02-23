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Terceira filha

Edson Celulari anuncia o nascimento de sua primeira filha com Karin Roepke

O ator o nascimento de sua terceira filha, Chiara, a primeira do relacionamento com Karin Roepke. O ator comemorou a chegada da nova herdeira nas redes sociais.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 20:37

Edson Celulari e Karin Roepke estão grávidos de uma menina
Edson Celulari e Karin Roepke comemoraram a chegada da nova herdeira nas redes sociais. Crédito: Reprodução/ Instagram @edsoncelulari
Edson Celulari, 63, anunciou nesta quarta-feira (23) o nascimento de sua terceira filha, Chiara, a primeira do relacionamento com Karin Roepke. O ator comemorou a chegada da nova herdeira nas redes sociais.
"Nasceu Chiara, saudável e cheia de charme", contou, que relatou "emoção e agradecimento". "Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã."
Roepke também usou as redes sociais para celebrar o nascimento da filha. "Cheguei de braços abertos e muito amor no coração! Vamos viver uma jornada linda, mundão?", escreveu.
O casal recebeu muitas mensagens desejando felicidades para Chiara, inclusive de famosos como Bruna Marquezine, Nicolas Prattes e Juliana Paiva. Enzo Celulari, filho do ator com Claudia Raia, fez questão de registrar sua emoção. "Ai meu Deus, coisa mais fofa essa minha irmãzinha", comentou.
Chiara é a terceira filha de Edson Celulari. Além de Enzo, ele também já era pai de Sophia. Ambos são fruto do casamento dele com Claudia Raia.

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