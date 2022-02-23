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Desentendimento

Pocah revela que briga com Ludmilla foi causado por antigo empresário

A ex-BBB relembrou uma antiga briga com Ludmilla. Durante entrevista no Poddelas, a cantora contou que a desavença com Lud no começo da carreira de ambas foi causado pelo primeiro empresário, com quem se relacionou por seis anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 20:09

A cantora Pocah
Pocah revelou que não existe mais desentendimento com Ludmilla Crédito: Rodolfo Magalhães
A ex-BBB Pocah relembrou uma antiga briga com Ludmilla, nesta terça-feira, 23. Durante entrevista no Poddelas, a cantora contou que a desavença com Lud no começo da carreira de ambas foi causado pelo primeiro empresário, com quem se relacionou por seis anos.
"Falam 'a Lud bateu na Pocah'", mas as pessoas não sabem a realidade que ambas passaram. Eu escrevi uma música, ele deu essa música pra ela e eu não sabia que ele tinha dado. Eu simplesmente lancei o que eu tinha escrito, e a Lud ficou muito frustrada na época. Ela era uma menina, assim como eu. Até hoje muita gente me acusa de roubo, sendo que a verdade é essa. E ele alimentou isso até o fim", explicou a ex-BBB no podcast.
Pocah relembrou a chegada de Ludmilla no escritório de agenciamento artístico, quando elas ainda eram amigas, mas logo se desentenderam pelo que ouviam do empresário. "Ela chegou lá no escritório de um jeito muito especial, dizia que curtia meu trabalho. Foi uma troca muito verdadeira, mas que eu senti que foi destruída por esse cara", conta.
"Esse homem dizia que ela vivia querendo ser melhor do que eu, que ela dava em cima dele e que eu tinha que abrir meu olho com ela. Ele plantava sementes para a gente brigar e depois vendia shows como 'Duelo de Divas'. Muita coisa foi arquitetada por ele", continuou.
Mas tudo passou e Pocah revelou que não existe mais desentendimento com Ludmilla, e disse acreditar que as desavenças aconteceram também por "imaturidade". "Eu e Lud chegamos a brigar muito feio. Hoje a gente se dá muito bem e eu tenho um respeito gigantesco por ela, entendo que foi muita imaturidade de ambas, porque éramos duas meninas com sonhos e as pessoas usavam a gente", concluiu a cantora.

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