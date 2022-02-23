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Após plásticas, miss russa não consegue fechar os olhos nem sorrir

A  modelo Yulia Tarasevich gastou mais de R$ 17 mil pela cirurgia que também causou complicações. Ela processou os cirurgiões por negligência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 15:32

Yulia Tarasevich
Yulia Tarasevich ficou com sequelas no rosto após realizar plásticas Crédito: Reprodução
A modelo Yulia Tarasevich, de 43 anos, ficou com sequelas no rosto após realizar cirurgias plásticas que custaram mais de R$ 17 mil.  Ela fez uma minilipoaspiração, lifting facial e uma correção nas pálpebras em 2020, mas algo deu errado. A modelo, que é Miss russa e vice-campeã do concurso de beleza Mrs Russia-International em 2019, não consegue fechar os olhos ou sorrir como antes.
Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail, Yulia disse que apenas tentou corrigir algumas imperfeições da idade. “Eu só queria corrigir algumas nuances causadas pelo envelhecimento. Mas, infelizmente, perdi minha saúde”, revelou.  Na entrevista ela ainda desabafou: “Fui ao médico com um 'rosto bonito e saudável', lembra.
A modelou relatou alguns danos causados após a operação: “Meus olhos não fecham e não consigo sorrir. Não consigo levantar o lábio superior e uma parte do meu rosto não funciona”, explicou. Yulia Tarasevich, que já gastou quase R$ 115 mil para tentar reverter esses procedimentos, está processando os médicos por negligência.
Os cirurgiões, no entanto, alegaram que o resultado foi fruto de um defeito genético raro da miss, e não do procedimento em si.

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