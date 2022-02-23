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Isis Valverde e André Resende terminam casamento após 3 anos

Isis Valverde e André Resende não estão mais juntos após 3 anos de casamento. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria da atriz. Os dois são pais de Rael, 3.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 13:34

André Resende e Isis Valverde
André Resende e Isis Valverde se casaram em junho de 2018 Crédito: Reprodução @isisvalverde
Isis Valverde e André Resende não estão mais juntos após 3 anos de casamento. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria da atriz. Os dois são pais de Rael, 3.
"Isis Valverde e André Resende não formam mais um casal. A relação que termina agora deixando como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso. Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública e privada. Portanto nesse momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e de ter uma criança envolvida. Eles agradecem", diz comunicado da assessoria.
Isis e o empresário se casaram em junho de 2018, em uma festa ao ar livre em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meses antes, em abril, a atriz confirmou que estava grávida de seu primeiro filho. Rael nasceu em novembro do mesmo ano.
A última novela de Isis foi "Amor de Mãe" (2019-2021), trama em que ela interpretou Betina.

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