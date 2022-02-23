Isis Valverde e André Resende terminam casamento após 3 anos

André Resende e Isis Valverde se casaram em junho de 2018 Crédito: Reprodução @isisvalverde

Isis Valverde e André Resende não estão mais juntos após 3 anos de casamento. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria da atriz. Os dois são pais de Rael, 3.

"Isis Valverde e André Resende não formam mais um casal. A relação que termina agora deixando como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso. Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública e privada. Portanto nesse momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e de ter uma criança envolvida. Eles agradecem", diz comunicado da assessoria.

Isis e o empresário se casaram em junho de 2018, em uma festa ao ar livre em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meses antes, em abril, a atriz confirmou que estava grávida de seu primeiro filho. Rael nasceu em novembro do mesmo ano.