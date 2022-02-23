João Guilherme, ex de Jade, diz que votou muito para Paulo André sair

João Guilherme diz que votou em PA no paredão Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme

Ex-namorado de Jade Picon, o ator e cantor João Guilherme, 20, foi ao Twitter para deixar claro que ele foi um dos maiores responsáveis pela porcentagem atingida por Paulo André, o novo affair da influenciadora, no Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) que eliminou Brunna.

O atleta foi o menos votado para eliminação com apenas 1,58% dos votos. "Eu confesso, o 1% do PA fui eu quem votou", publicou João nas redes sociais.

Após o tuíte, muita gente na rede social repercutiu. "Não acredito que mandou essa", postou um seguidor. "Eu shippo vocês dois de novo aqui fora", defendeu outra. "Muito triste tudo isso", ironizou um outro seguidor que postou um compilado de momentos apaixonados entre Jade e Paulo André.

O primeiro beijo entre eles na casa aconteceu no Quarto do Líder após a Festa da Chili Beans, que aconteceu na madrugada de 12 de fevereiro. Ele aproveitou para tomar um banho e ela atacou os comes e bebes. Em seguida, ele tentou deixar o local para devolver a roupa da festa, mas foi impedido pela influenciadora, que o puxou para a cama e o beijou.

Nas redes sociais, fãs do casal vibraram. "Que alívio acordar e saber que finalmente Jade e PA se beijaram", comentou uma internauta. "Que beijo bonito, eles parecem ter química, bonitinho", opinou outra. "Finalmente Jade botou um cropped", brincou mais uma.

Após três anos de relacionamento, Jade Picon e João Guilherme anunciaram, no final do mês de agosto de 2021, que não eram mais namorados.

"Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você", escreveu a influenciadora.

"Como todos os ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por ter perto de mim, te admiro e te amo", publicou o cantor, filho do sertanejo Leonardo.