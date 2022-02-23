Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

João Guilherme, ex de Jade, diz que votou muito para Paulo André sair

O atleta foi o menos votado para eliminação com apenas 1,58% dos votos. "Eu confesso, o 1% do PA fui eu quem votou", publicou João nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 10:04

João Guilherme diz que votou em PA no paredão
João Guilherme diz que votou em PA no paredão Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
Ex-namorado de Jade Picon, o ator e cantor João Guilherme, 20, foi ao Twitter para deixar claro que ele foi um dos maiores responsáveis pela porcentagem atingida por Paulo André, o novo affair da influenciadora, no Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) que eliminou Brunna.
O atleta foi o menos votado para eliminação com apenas 1,58% dos votos. "Eu confesso, o 1% do PA fui eu quem votou", publicou João nas redes sociais.
Após o tuíte, muita gente na rede social repercutiu. "Não acredito que mandou essa", postou um seguidor. "Eu shippo vocês dois de novo aqui fora", defendeu outra. "Muito triste tudo isso", ironizou um outro seguidor que postou um compilado de momentos apaixonados entre Jade e Paulo André.
O primeiro beijo entre eles na casa aconteceu no Quarto do Líder após a Festa da Chili Beans, que aconteceu na madrugada de 12 de fevereiro. Ele aproveitou para tomar um banho e ela atacou os comes e bebes. Em seguida, ele tentou deixar o local para devolver a roupa da festa, mas foi impedido pela influenciadora, que o puxou para a cama e o beijou.
Nas redes sociais, fãs do casal vibraram. "Que alívio acordar e saber que finalmente Jade e PA se beijaram", comentou uma internauta. "Que beijo bonito, eles parecem ter química, bonitinho", opinou outra. "Finalmente Jade botou um cropped", brincou mais uma.
Após três anos de relacionamento, Jade Picon e João Guilherme anunciaram, no final do mês de agosto de 2021, que não eram mais namorados.
"Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você", escreveu a influenciadora.
"Como todos os ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por ter perto de mim, te admiro e te amo", publicou o cantor, filho do sertanejo Leonardo.

Veja Também

Quarto lollipop sente ameaça com saída de Brunna: 'Vão vir com tudo'

'Contando os segundos pra te agarrar', diz Ludmilla para Brunna

Mayra Cardi revela quem lhe contou sobre traições de Arthur Aguiar do BBB 22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados