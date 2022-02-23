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Novela

'Pantanal': Globo divulga primeira chamada da nova novela das nove

Novela ocupará a faixa das 21h nesta terça-feira (22). Pantanal é um remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar na TV Manchete há mais de 30 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:53

A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal
A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A TV Globo divulgou a primeira chamada da nova novela que ocupará a faixa das 21h nesta terça-feira (22). Pantanal é um remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar na TV Manchete há mais de 30 anos, e contará com a direção artística de Rogério Gomes. A nova versão foi escrita por Bruno Luperi.
A história gira em torno da relação de Joventino, interpretado por Irandhir Santos, com o filho, José Leôncio, interpretado em diferentes momentos por dois atores: Renato Góes e Marcos Palmeira. Após ter uma epifania sobre a vida no Pantanal, Joventino desaparece sem deixar rastros e deixa José Leôncio à sua espera.
Cinco anos depois do ocorrido, Leôncio viaja até o Rio de Janeiro e acaba se apaixonando por Madeleine, vivida por Bruna Linzmeyer e Karine Teles. O casal se muda para o Pantanal e, lá, tem um filho: Jove, representado por Jesuíta Barbosa.
Madeleine, porém, começa a ter problemas vivendo na fazenda e convivendo com Filó, personagem de Leticia Salles e Dira Paes, funcionária da casa e com quem José se relacionou em uma das viagens dele no passado. A personagem resolve voltar com o filho para o Rio de Janeiro e o menino cresce pensando que o pai havia morrido.
Depois do ocorrido, Leôncio passa a considerar Tadeu, filho de Filó, interpretado por José Loreto, como o próximo herdeiro da fazenda. Um dia, a funcionária revela que o menino também é filho do peão, mas o segredo permanece guardado às sete chaves.
Vinte anos marcam a mudança de fase da novela, quando Jove descobre que o pai está vivo e sai à procura dele. Diferenças culturais, o ciúmes de Tadeu e a descoberta de um terceiro filho trarão novos conflitos à trama.
Além disso, Jove também se apaixonará por Juma Marruá, personagem de Alanis Guillen. Juma é filha de Gil, vivido por Enrique Diaz, e de Maria Marruá, interpretada por Juliana Paes, uma moradora que chama a atenção dos moradores do Pantanal: há boatos de que ela consegue se transformar em onça.
A trama também traz Osmar Prado como o Velho do Rio, uma entidade sobrenatural que, na maior parte do tempo, assume a forma de uma sucuri. O cantor Almir Sater, que também participou da primeira versão, volta com músicas que farão parte da trilha sonora e como o o chalaneiro Eugênio, que leva e traz as pessoas ao Pantanal.
A direção da novela é de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim. A produção foi feita por Luciana Monteiro e Andrea Kelly.
Pantanal está prevista para estrear no dia 28 de março na TV Globo.

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