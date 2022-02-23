Gizelly Bicalho diz que Pyong não quis mais contato: "Foi tudo uma mentira?"

Gizelly Bicalho diz que não fala mais com Pyong Lee Crédito: Reprodução/Youtube/Link Podcast

A ex-BBB Gizelly Bicalho contou, nesta terça-feira (22), que não conversa mais com Pyong Lee, seu ex-colega de confinamento. Em entrevista ao “Link Podcast”, Bicalho revelou que os dois não se falam há dois anos. A capixaba e o youtuber tiveram uma relação próxima no “BBB 20”.

Após o entrevistador Matheus Baldi perguntar se Gizelly ainda conversa com Pyong, a ex-BBB respondeu: “Não. Essa foi uma dor quando eu saí, que vim chorando do Rio. Ele não podia falar comigo. Só isso que eu tenho para dizer”, iniciou.

Gizelly, por sua vez, continuou relatando o que aconteceu depois de sua saída do “BBB 20”. "Eu tentando falar com ele, tipo assim: 'estou famosa, como assim? O que que está acontecendo?'. E ele disse: 'eu gosto muito de você, mas não posso falar com você'. E esse foi o único contato que eu tive com ele em dois anos

"Eu estava tentando falar com ele, pensei: 'como assim, eu sou famosa? O que está acontecendo?'. Ele falou: 'Gosto muito de você, mas não posso falar com você'. Foi o único momento que eu tive contato com ele nesses dois anos", contou.

Aí eu chorei muito porque eu falei: 'foi tudo uma mentira?'. Eu amava ele, eu gritei com a saída dele. Por isso que aquele meme que a galera acha graça aqui fora, para mim não tem graça.

O desabafo da capixaba no podcast termina com um medo da ex-sister de que de que o público poderia ter achado que ela teria um sentimento sexual pelo youtuber. Mas conta que, ao sair da casa mais vigiada do Brasil, as pessoas falaram que enxergavam os dois como mãe e filho. Gizelly disse que ainda não sabe o motivo pelo fim da amizade.

Nas redes sociais, muitos usuários repercutiram o assunto. “Passada”, comentou uma internauta. "Gizelly falando que o Pyong disse pra ela que não poderia falar com ela partiu meu coração, sério”, disse outra seguidora.

Gente? Gizelly dizendo que o Pyong não quis contato com ela depois do bbb e que ela ficou muito triste com isso, disse que tentava ligar pra ele e que ele disse que gostava muito dela mas que não podia mais falar com ela, passada — Liza (@comentandoliza) February 23, 2022

gizelly falando que o pyong disse pra ela que não poderia falar com ela partiu meu coração sério — lorrany (@twittalorrany) February 23, 2022