Laís comemora que plano para não ir pro Paredão deu certo: 'Fiz de tudo'

Laís Caldas no "BBB 22" Crédito: Globo/Reprodução

Laís fez um balanço sobre o seu jogo nesta madrugada de quarta-feira (23). Após conseguir escapar do paredão, que acabou eliminando Brunna Gonçalves do BBB 22 (Globo), a médica conversou com os amigos do quarto lollipop e comemorou sua estratégia para fugir da berlinda.

"Eu tinha 75% de chances de ir pro Paredão semana passada, então eu estava com a minha mente já preparada pra ir. A partir do momento que eu já estava preparada e fiz de tudo pra não ir. Deu certo. Se eu for pensar deu certo as coisas que eu fiz para não ir", disse ela para Vyni e Eliezer.

Na internet alguns telespectadores apontaram que a sister está usando o seu romance com Gustavo que voltou do Paredão com Brunna e PA com 22% dos votos, para fugir da eliminação.

"Sim, beijando o Gustavo por estratégia que realmente a fez se livrar do paredão", escreveu um internauta em resposta a um perfil do Twitter que compartilhou um vídeo com a fala de Laís. "Deu certo beijando e dissimulando", apontou outra pessoa.

"Não vejo a hora do Gustavo sair pra ouvir essa frase da 'amada'", rebateu telespectadora. "Imagina quando ele souber que o Brasil inteiro viu ele fazer papel de trouxa? Fico até com pena", comentou outra.

A médica engatou o romance com ex-participante da Casa de Vidro logo na primeira festa após ele entrar oficialmente na disputa do R$ 1,5 milhão. Gustavo disse para Laís que a desejava antes mesmo de saber que seria chamado pela produção -o que aconteceu com o programa já no ar.

Ainda durante esta madrugada, Laís trocou o nome de Gustavo pelo de Rodrigo duas vezes. A situação já havia acontecido outro dia. A sister e o segundo eliminado do BBB 22 eram muito próximos e quase ficaram juntos também como casal, no entanto, ele foi resistente e disse que estava apaixonado por uma pessoa fora do programa.