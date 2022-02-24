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Entrevista

Léo Santana promete show 'do jeito que os capixabas gostam' em Guarapari

O baiano conversou com "HZ" sobre detalhes do show que fará durante o carnaval, além de dar spoilers dos próximos trabalhos. Léo se apresenta no próximo sábado (26), no Cafe de La Musique
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:08

O cantor Léo Santana se apresenta em Guarapari, no próximo sábado (26)
O cantor Léo Santana se apresenta em Guarapari, no próximo sábado (26) Crédito: Thiago Bruno
O cantor Léo Santana desembarca no Espírito Santo, no próximo sábado (26), para agitar os capixabas com o melhor da música baiana. E para deixar o Carnaval ainda melhor, o “GG” promete cantar os maiores hits da carreira em um show animado no Sunset Carnival, no Cafe de La Musique, em Guarapari. Mas antes que o grande dia chegue, “HZ” conversou com o músico sobre detalhes da apresentação e, é claro, da expectativa em tocar no nosso Estado.
“Estou me preparando para fazer um show super especial para vocês, do jeito que os capixabas gostam. Levo comigo a swingueira gostosa e o pagode da Bahia por onde passo. A energia, a vontade de pisar no palco e não sair mais de lá. Fazer a galera se mexer é gratificante. E é desse jeito que vou chegar em Guarapari, fazendo todo mundo curtir muito ninguém vai ficar parado. Se preparem, vocês vão viver momentos incríveis.”, contou Léo.
O ex-vocalista da banda “Parangolé” diz que em cada show leva um pouco de sua carreira. E quando se fala em hits, Léo Santana carrega vários na bagagem. Por isso, segundo o cantor, os capixabas podem esperar um repertório consagrado pelo público. Além disso, o “Gigante” também revelou que vai tocar as músicas de seu álbum mais recente, o “GG Astral”.
"Eu levo sempre um pouco de cada momento importante da carreira. Então, estou sempre tocando os sucessos que a galera ama ouvir, como 'Contatinho', 'Santinha' e 'O Dono da Zorra Toda', além, é claro, de atualizar o repertório com as músicas novas. Lancei o novo álbum 'GG Astral' recentemente, e as músicas já estão na boca do povo!"
Perguntado sobre quais músicas os capixabas mais pedem, o baiano respondeu: “Rapaz, 'Santinha' e 'Contatinho' são sempre bem fortes por aí”, disse. Em relação às passagens anteriores em Guarapari, Léo acredita que dessa vez será ainda mais especial por conta do Carnaval.
“Guardo lembranças maravilhosas dos shows que já realizei no Estado, os capixabas sempre me recebem muito bem, cantam as minhas músicas e curtem muito o show. É uma energia muito boa. Felizmente, já pude ir várias vezes em Guarapari. Eu saio querendo voltar logo (risos). No Carnaval, com certeza, vai ser mais especial ainda! Parece que os shows são diferentes, uma energia mais forte”

NOVIDADES A CAMINHO

O foco de Léo Santana está 100% voltado ao seu novo projeto  ‘GG Astral’. E com várias músicas na boca do público, o artista ainda contou para "HZ" que tem mais novidades a caminho. De acordo com o baiano, outras duas canções serão lançadas em breve, uma com Ivete Sangalo e L7nnon e outra com a dupla Diego e Vitor Hugo. 
“Estamos trabalhando ainda no ‘GG Astral’, um grande projeto audiovisual que começamos a lançar no fim do ano passado e contou com a participação de Wesley Safadão na música ‘Revoada’, que é a minha atual música de trabalho. Também teve Ludmila, na música ‘Toma’, que está fazendo o maior sucesso com a galera. E ainda vem por aí mais duas grandes músicas, uma com Ivete Sangalo e L7nnon e outra com a dupla Diego e Vitor Hugo. Paralelo a isso, tem muita parceria bacana vindo aí”, afirmou Léo Santana.
Além do cantor Léo Santana, o Cafe de La Musique ainda traz outros grandes DJs para compor a festa. Os músicos Kvsh e Cereja também prometem agitar os capixabas no próximo sábado (26). Os ingressos estão custando R$ 280 (inteira, lote D) e R$140 (inteira, lote D), e podem ser adquiridos através do site Brasil Ticket. 

CAFE DE LA MUSIQUE - SUNSET CARNIVAL

  •  26/02 (sábado): Léo Santana, KVSH e Cereja
  • Ingressos: R$ 120 (Lote C, meia) e R$ 240 (Lote C, inteira)

  • 27/02 (domingo): Sorriso Maroto, Parangolé e Vou Zuar
  • Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)

  • 28/02 (segunda-feira): Menos é Mais e Pedro Sampaio
  • Ingressos: R$ 140 (Lote D, meia) e R$ 280 (Lote D, inteira)

  •  01/03 (terça-feira): Dubdogz e Gabz
  • Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)

  • Pontos de venda: no site Brasil Ticket

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