Jade faz xixi nas calças, e Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder

Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder Crédito: Reprodução/Globoplay

Paulo André e Pedro Scooby vencem a Prova do Líder na manhã desta sexta-feira (25) após Jade, finalista junto de Laís, fazer xixi nas calças. Ao ganharem, PA e Scooby ainda fizeram algumas flexões para mostrar que estavam bem na prova.

A primeira dupla a ser eliminada foi Arthur Aguiar e Lucas, e com isso foram direto para o Paredão. Lina e Eslovênia desistiram da prova.

Já em uma rodada, horas depois, Eliezer e Vyni e Jessilane e Natália foram desclassificados da prova por errarem a montagem das peças do quebra-cabeça que faz parte da dinâmica. Até o momento, os últimos a saírem foram DG e Gustavo.