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Jade faz xixi nas calças, e Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder

Sister não aguentou e perdeu a prova com Laís. A primeira dupla a ser eliminada foi Arthur Aguiar e Lucas, e com isso foram direto para o Paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 08:12

Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder
Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder Crédito: Reprodução/Globoplay
Paulo André e Pedro Scooby vencem a Prova do Líder na manhã desta sexta-feira (25) após Jade, finalista junto de Laís, fazer xixi nas calças. Ao ganharem, PA e Scooby ainda fizeram algumas flexões para mostrar que estavam bem na prova.
A primeira dupla a ser eliminada foi Arthur Aguiar e Lucas, e com isso foram direto para o Paredão. Lina e Eslovênia desistiram da prova.
Já em uma rodada, horas depois, Eliezer e Vyni e Jessilane e Natália foram desclassificados da prova por errarem a montagem das peças do quebra-cabeça que faz parte da dinâmica. Até o momento, os últimos a saírem foram DG e Gustavo.
Os dois passaram por um começo de jogo turbulento. Eles foram desclassificados e acabaram voltando após a produção perceber que se tratava de uma rodada teste.

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