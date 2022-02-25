Larissa diz que público eliminaria Vyni do "BBB" e choca Tiago Abravanel

Tiago Abravanel fica surpreso ao saber que Vyni não é querido Crédito: Globo/Reprodução

Excluídos da prova do Líder que acontece nesta madrugada de sexta (25), Tiago Abravanel e Larissa fizeram companhia um para o outro. Os dois cozinharam, lavaram louça e especularam sobre o possível cenário do paredão desta semana, o 6º da edição do BBB 22 (Globo).

Em um dos momentos a sós na cozinha, Larissa comentava sobre quem poderia ou não estar na berlinda. Ela que chegou após três semanas de programa, com informações privilegiadas, acabou deixando escapar sua opinião sobre um possível cenário de Vyni e Eliezer no Paredão.

A ex-participante da Casa de Vidro disse que Vyni poderia ser eliminado se fosse o caso, assim como Eliezer. No entanto, Larissa reforçou que Vyni tem mais chances. A informação chocou Tiago Abravanel, que esboçou bastante surpresa.

Larissa e Tiago ficaram de fora da prova por motivos diferentes. A sister quebrou um dos dedos do pé durante a última festa do programa e precisou ser atendida pela equipe médica, esta que por sua vez, não liberou sua participação na prova de resistência.

Já Tiago Abravanel acabou não sendo escolhido por ninguém para participar. Mesmo que os brothers não soubessem disse, afinal, Tadeu Schmidt apenas pediu para que eles formassem duplas, o neto do Silvio Santos foi deixado para trás e não ficou nada feliz com a situação.

Mais tarde em conversa com Larissa, o cantor e ator afirmou que ficou com vontade de se tornar o "vilão da edição" e disse se sentir trouxa por sempre estar disponível para todos, e mesmo assim ter sido excluído pelos amigos.

INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS

Quando estava na Casa de Vidro, Larissa e Gustavo deram algumas pistas e informações de fora para os confinados, no entanto, as falas da sister não corresponderam ao que é realmente visto pelo público, segundo os próprios internautas.

Umas das "informações" de Larissa para os participantes foi que Eslovênia era a favorita, o que levou alguns brothers a acreditarem que o grupo da sister com Vyni, Eliezer, e os demais integrantes do quarto lollipop estivesse forte.