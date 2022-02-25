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"BBB 22": Maria aponta episódios de transfobia com Lina e pede respeito

Ex-participante do reality não havia percebido o que estava acontecendo com Lina: 'Me dói ver ela continuar se desgastando apenas por existir'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:19

Maria do BBB 22
Maria do "BBB 22" se posicionou contra os erros de pronome com Linn da Quebrada Crédito: REprodução @BBB
Em seu Twitter, Maria se posicionou nesta quarta-feira, 24, contra os erros de pronome com Linn da Quebrada no Big Brother Brasil. Desde o início do programa vem acontecendo episódios em que brothers a chamam no masculino.
Lina é travesti e já pediu para que fosse chamada no feminino. Inclusive, a cantora tem o pronome "ela" tatuado na testa. Apesar dos erros constantes, ela se manteve calma durante todo o jogo.
Em um momento, o apresentador Tadeu Schmidt abriu espaço para que Lina explicasse a todos da casa como gostaria de ser chamada Na ocasião, ela esclareceu que fez a tatuagem por causa da mãe dela.
"No começo da minha transição, ela ainda errava e me tratava no pronome masculino. Aí eu falei: 'mãe, eu vou tatuar 'ELA' na minha testa para ver se a senhora não erra'."
Dentro do programa, o episódio mais recente aconteceu na última festa, quando Lucas, ao se referir a Natália e Lina, falou "vocês dois". Desta vez, a cantora não conseguiu esconder que estava chateada.
Maria disse que, quando estava dentro da casa, não percebeu todos esses erros. "Não sabia que a Lina sofria tantos episódios de transfobia. Descobri em uma conversa numa festa, quando ela desabafou."
A ex-BBB ainda pontuou que a questão não é sobre Lucas, mas sobre Lina estar sobrecarregada. "Sério, pensem no dia a dia de pessoas trans?! É desgastante e esgota mesmo."

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