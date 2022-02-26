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Nanda Costa faz vídeo divertido e emocionante sobre amamentação e pede ajuda

Mãe de gêmeas, atriz recebeu apoio de famosos e anônimos. Mostrando algumas imagens de sua rotina, Nanda contou que Kim só mama se a atriz estiver deitada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:19

Nanda Costa amamenta as filhas Kim e Tiê
Nanda Costa amamenta as filhas Kim e Tiê Crédito: Reprodução/Instagram/@paticcampos
A atriz Nanda Costa, 35, divertiu e ao mesmo tempo sensibilizou seus seguidores ao publicar um vídeo sobre as dificuldades que tem encontrado para amamentar as filhas gêmeas, Kim e Tiê. As meninas, que estão com quatro meses, são frutos da relação da atriz com a percussionista Lan Lanh, 53.
Mostrando algumas imagens de sua rotina, Nanda contou que Kim só mama se a atriz estiver deitada. "Ou seja, se ela sentir fome no meio da rua, tenho que me jogar no chão e botar o peito pra fora", brinca ela, que por isso tem optado pela mamadeira, o que também tem gerado desafios.
Já Tiê, só aceita mamar se for embaixo do chuveiro, continua Nanda, que indaga: "Não dá pra dar mama com a água do planeta acabando". Em meio aos relatos, ela ainda mostra preocupações comuns a todas as mães, como o término da licença maternidade, a queda de cabelo, a transformação do corpo.
Instagram https://www.instagram.com/p/CaaAWotleFm/ *** O vídeo da atriz, que termina com um pedido de ajuda, ganhou comentários de anônimos e famosos. Samara Felippo falou que amamentar realmente não é fácil e deu um conselho à colega: "Seja a mãe possível, foda-se o resto". Já Marcella Fogaça mandou um "abraço forte" entre várias mensagens de apoio.
Lan Lanh também aderiu aos comentários respondendo a uma das preocupações de Nanda no vídeo. "Você está mais linda e maravilhosa do que quando te conheci! A memória não voltou 100%, mas o humor e a criatividade já superou. Te amo ainda mais, sua linda. Ah! E nossas filhas são lindas e geniais".
Nanda Costa e Lan Lanh estão juntas há cerca de oito anos, mas assumiram a relação apenas no Dia dos Namorados de 2018. Já a gravidez das filhas gêmeas foi anunciada em junho do ano passado, quando Nanda Costa já estava de cinco meses de gestação.

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