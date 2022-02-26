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BBB 22

Arthur pede desculpas a Tiago Abravanel por não fazer Prova do Líder com ele

Pedro Scooby abre mão, e PA é o novo líder.  Na Xepa ficaram Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Laís, Larissa, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Tiago Abravanel e Vinicius
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:17

Arthur e Tiago Abravanel se abraçam após desentendimento
Arthur e Tiago Abravanel se abraçam após desentendimento Crédito: Globo
"Pode ser o PA o Líder", disse Scooby no programa ao vivo desta sexta (25). O surfista, por sua vez, também está imune e garante mais uma semana na casa.
Além de Scooby, Paulo André também chamou Douglas Silva, Arthur Aguiar, Jade Picon e Gustavo para o VIP. Na Xepa ficaram Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Laís, Larissa, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Tiago Abravanel e Vinicius.
O BBB da noite desta sexta (25) também foi marcada por uma discussão entre Tiago Abravanel e Arthur, porque o neto de Silvio Santos disse para o ator que se sentiu abandonado por ele na prova da liderança --Arthur disputou a dinâmica com Lucas.
Após conversarem, o ator pediu desculpas para Tiago. "Não vai acontecer de novo. Prometo. Pode ter certeza absoluta. Desculpa ter feito você sentir isso", disse Arthur. "Tá tudo bem", respondeu Tiago.

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