Arthur pede desculpas a Tiago Abravanel por não fazer Prova do Líder com ele

Arthur e Tiago Abravanel se abraçam após desentendimento Crédito: Globo

"Pode ser o PA o Líder", disse Scooby no programa ao vivo desta sexta (25). O surfista, por sua vez, também está imune e garante mais uma semana na casa.

Além de Scooby, Paulo André também chamou Douglas Silva, Arthur Aguiar, Jade Picon e Gustavo para o VIP. Na Xepa ficaram Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Laís, Larissa, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Tiago Abravanel e Vinicius.

O BBB da noite desta sexta (25) também foi marcada por uma discussão entre Tiago Abravanel e Arthur, porque o neto de Silvio Santos disse para o ator que se sentiu abandonado por ele na prova da liderança --Arthur disputou a dinâmica com Lucas.