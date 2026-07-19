Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus

Um professor de 48 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na manhã deste domingo (19), na Rodovia ES-381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Agnaldo Nunes Rodrigues. O passageiro da motocicleta em que ele estava também ficou ferido.





De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG e uma Honda Fan 160. Conforme relato do condutor da Honda CG, ele seguia pela rodovia no sentido São Mateus–Nova Venécia quando a Honda Fan, que trafegava na mesma direção, colidiu na traseira de sua motocicleta. Ainda segundo o motociclista, ele conseguiu manter o controle do veículo, enquanto a Honda Fan perdeu a estabilidade, fazendo com que o professor, que a conduzia, e o passageiro fossem arremessados ao solo.





As duas vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares. Agnaldo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Ainda de acordo com a PM, o condutor da Honda CG realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.





A Polícia Científica informou que o corpo do professor foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.