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Sem licenciamento

Carvoaria ilegal é descoberta em Cariacica após denúncias

Segundo relatos, fumaça produzida pelo empreendimento estaria causando diversos problemas de saúde à população

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 15:59

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 jul 2026 às 15:59
Carvoaria descoberta em Cariacica não tinha licenciamento ambiental PCES/Divulgação

Uma carvoaria em funcionamento irregular foi alvo de uma ação da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em Cariacica, desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181. Segundo a Polícia Civil, as informações apontavam o funcionamento irregular do empreendimento e os transtornos causados à população pela emissão de fumaça.


Cinco pessoas trabalhavam na carvoaria, situada na região de Vila Cajueiro, no momento da chegada dos policiais, na manhã desta quinta-feira (16). No local, os agentes identificaram 10 fornos destinados à produção de carvão vegetal, além de haver uma grande quantidade de madeira armazenada, apenas aguardando para ser carbonizada.


Uma mulher, apontada como responsável pelo empreendimento, foi abordada pela Polícia Civil enquanto deixava a fábrica em um veículo carregado com sacos de carvão destinados ao comércio. Segundo as investigações, o material, embalado em sacos de diferentes marcas, era comercializado para diversas empresas.

Origem da madeira armazenada na carvoaria ainda é desconhecida PCES/Divulgação

Como não apresentou documentação que comprovasse o licenciamento ambiental da atividade nem a origem da madeira estocada, ela foi encaminhada à delegacia. Após ser ouvida, foi liberada mediante assinatura de um Termo Circunstanciado (TC), assumindo o compromisso de comparecer à Justiça quando convocada.


Além dela, os policiais encontraram indícios de que havia um segundo responsável pelo empreendimento, que teria fugido ao perceber a chegada das equipes. Um veículo pertencente ao suspeito foi localizado na propriedade e apreendido.


Segundo a PCES, o proprietário será intimado para prestar esclarecimentos e responder pelos fatos apurados. As investigações continuam para identificar e responsabilizar demais envolvidos.

Uma responsável pela fábrica foi encaminhada à delegacia após ser flagrada deixando local em carro carregado com carvão PCES/Divulgação

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