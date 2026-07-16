Carvoaria ilegal é descoberta em Cariacica após denúncias

Uma carvoaria em funcionamento irregular foi alvo de uma ação da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em Cariacica, desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181. Segundo a Polícia Civil, as informações apontavam o funcionamento irregular do empreendimento e os transtornos causados à população pela emissão de fumaça.





Cinco pessoas trabalhavam na carvoaria, situada na região de Vila Cajueiro, no momento da chegada dos policiais, na manhã desta quinta-feira (16). No local, os agentes identificaram 10 fornos destinados à produção de carvão vegetal, além de haver uma grande quantidade de madeira armazenada, apenas aguardando para ser carbonizada.





Uma mulher, apontada como responsável pelo empreendimento, foi abordada pela Polícia Civil enquanto deixava a fábrica em um veículo carregado com sacos de carvão destinados ao comércio. Segundo as investigações, o material, embalado em sacos de diferentes marcas, era comercializado para diversas empresas.