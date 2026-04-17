Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha

Um casal foi detido e cinco armas de fogo, além de drogas, foram apreendidas por militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar durante uma ação no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (16).
Segundo a PM, equipes da Força Tática receberam informações do Serviço de Inteligência da unidade de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo e iria receber armamentos em frente à própria residência. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e abordaram um casal suspeito.
Com eles, foram apreendidos:
- 865 gramas de skank (variação de maconha com alto valor comercial);
- 84 gramas de crack;
- 175 gramas de maconha;
- três balanças de precisão;
- R$ 10 em espécie;
- Cinco pistolas — duas de calibre 9mm, duas da marca Beretta e uma da marca Taurus;
- Além de dez carregadores.