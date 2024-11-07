'Supermaconha' avaliada em R$ 1 milhão é apreendida na BR 101 no ES

Quase 20 kg de skank — variação da maconha com alto valor comercial, conhecida como 'supermaconha' — foram apreendidos pela Guarda Municipal da Serra na noite de quarta-feira (6), na BR 101, no bairro Cidade Nova da Serra, na Serra. A carga foi avaliada em R$ 1 milhão e estava sendo transportada por dois jovens em um carro, com o auxílio de outro veículo que seguia na frente para conferir se havia algum tipo de fiscalização no caminho.

Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos estavam em dois veículos, ambos Volkswagen Polo, um branco e um cinza. O primeiro a ser abordado foi o carro cinza, que estava em alta velocidade na rodovia, mas acabou parado em um pedágio. Dentro do automóvel estavam Christian Coutinho Abaunza, de 21 anos, e a companheira dele, Janaina Siqueira Murta, de 20.

Durante a revista, foram encontradas três bolsas onde as drogas estavam escondidas — uma no banco traseiro e duas no porta-malas — totalizando 19,73 quilos de droga, entre elas, skank, uma variação de alto valor da maconha. Aos guardas, Christian contou que ganharia R$ 4 mil pelo transporte, e disse que veículos foram alugados para buscar as drogas em Salvador (BA) e levá-la até o bairro Itanguá, em Cariacica. Também foi ele quem alertou que o Polo branco atuava como "batedor", seguindo à frente para alertar sobre possíveis blitze no caminho.

Momentos após a primeira abordagem, a equipe conseguiu interceptar o carro branco, onde estava Carlos Eduardo de Jesus, de 41 anos. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o suspeito admitiu estar associado ao transporte.

"Ciente das informações, a corporação fez um ponto base na rodovia BR-101 e identificou os dois veículos citados pelo denunciante. No primeiro carro abordado havia um condutor acompanhado de uma mulher, e o indivíduo afirmou estar transportando drogas. O condutor do segundo carro abordado revelou que estava fazendo o trabalho de batedor, com o objetivo de proteger a mercadoria. Ambos afirmaram que receberiam R$ 4 mil pelo transporte", diz nota enviada pela guarda municipal

Todos os envolvidos foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra para as providências cabíveis. Os veículos utilizados no transporte foram apreendidos e removidos ao pátio da delegacia. O material apreendido encaminhado para perícia.