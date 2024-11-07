Líder de facção que agia na Serra é preso em sítio de luxo em Cariacica

O líder de uma facção criminosa que comandava uma disputa por territórios na região de Jacaraípe, na Serra, foi preso em uma propriedade de luxo em Cariacica, na última quarta-feira (6). O criminoso, condenado por associação ao tráfico, estava foragido há mais de um ano. A informação foi divulgada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), que coordenou a operação.
Segundo a Ficco, o líder foi localizado em uma propriedade na região de Roda D'água, em Cariacica, onde vivia em um sítio alugado por R$ 700 a diária. Mesmo à distância, ele continuava a comandar o tráfico de drogas e a organizar disputas territoriais que impactavam a segurança local.
A reportagem de A Gazeta conseguiu apurar, junto a fontes da Segurança Pública, que o preso é Rafael Teixeira, conhecido como "Rafinha" ou "Tio", de 35 anos, que teria relação com o Primeiro Comando da Capital, o PCC, facção originada em São Paulo.
Esses confrontos por território na Serra, conforme as investigações às quais A Gazeta teve acesso, começaram a ser registrados com mais frequência quando o Terceiro Comando Puro (TCP) começou a expandir seu território para Jacaraípe, que antes se restringia apenas à região da Grande Nova Almeida. Criminosos da Rua São Paulo, no Bairro das Laranjeiras, que integram o Primeiro Comando de Vitória (PCV), se sentiram ameaçados e começaram os ataques contra integrantes da outra facção.