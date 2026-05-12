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Cachorrinha é resgatada após dono ser flagrado agredindo o animal em Cachoeiro

Agressão ocorreu no bairro São Luiz Gonzaga. Dono foi detido

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 16:59

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

12 mai 2026 às 16:59

Uma cachorrinha foi resgatada após uma denúncia de maus-tratos no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 54 anos, foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado em vídeo batendo no animal na tarde desta terça-feira (12). 


As imagens (veja acima) mostram o momento em que o homem agride o pet com um chinelo. No áudio original, é possível ouvir a cadela chorando, mas o vídeo foi silenciado e borrado devido ao conteúdo impactante.


O advogado Clodoaldo Leonardeli relatou que atua na causa animal e foi chamado por moradores para ajudar com o caso. Testemunhas contaram para ele que a cadela já havia sido atacada outras vezes, inclusive na manhã anterior ao flagrante. A cachorrinha foi resgatada e levada para a casa de uma cuidadora, onde ficará em lar temporário até ser adotada.

Cachorrinha é resgatada após flagrante de maus-tratos em Cachoeiro
Cachorrinha é resgatada após flagrante de maus-tratos em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Em nota, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Estado (Ales) confirmou que o episódio de agressão ao animal não foi um caso isolado. Tentando justificar a violência, o tutor ainda alegou que o cão o teria estressado.


Além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal apurou que a situação ocorre há pelo menos dois meses.


A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado ao detido.

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