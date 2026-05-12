Cachorrinha é resgatada após dono ser flagrado agredindo o animal em Cachoeiro

Uma cachorrinha foi resgatada após uma denúncia de maus-tratos no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 54 anos, foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado em vídeo batendo no animal na tarde desta terça-feira (12).





As imagens (veja acima) mostram o momento em que o homem agride o pet com um chinelo. No áudio original, é possível ouvir a cadela chorando, mas o vídeo foi silenciado e borrado devido ao conteúdo impactante.





O advogado Clodoaldo Leonardeli relatou que atua na causa animal e foi chamado por moradores para ajudar com o caso. Testemunhas contaram para ele que a cadela já havia sido atacada outras vezes, inclusive na manhã anterior ao flagrante. A cachorrinha foi resgatada e levada para a casa de uma cuidadora, onde ficará em lar temporário até ser adotada.